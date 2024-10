Morena debería pedirle a Evelyn Salgado que se retire: Moreira tras el asesinato de Alejandro Arcos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luego del asesinato de Alejandro Arcos, alcalde de Chilpancingo, el coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, afirmó que Morena debería de pedirle a Evelyn Salgado que deje su cargo, pues no hay control en la entidad.

El legislador priista afirmó que en una buena parte de Guerreo no se puede transitar y el ejemplo, es que asesinaron y decapitaron a un alcalde, detalló que en otro país ya hubieran pedido juicio político para quien ocupe la gubernatura.

“Yo creo que Morena debería tomar la decisión de pedirle a la gobernadora que se retire y a los poderes de ese estado, que no esperaran que nosotros lo dijéramos. No hay control en esa entidad, han matado candidatos, han matado políticos, han matado funcionarios públicos.

“Una buena parte del estado no se puede transitar. Hoy mataron al alcalde de la capital, le quitaron la cabeza. En otra nación ya está juicio político quien ocupe la gobernadora”, resaltó.

El legislador tricolor afirmó que hay una violencia desmedida en Guerrero y existe una negación por parte del gobierno local, además afirmó que en Guerrero quien decide la selecciones es el narcotráfico.

“Es una violencia desmedida, pero por otro lado hay una negación por parte del gobierno local, hay un alejamiento de la realidad cuando se generan otras narrativas. Te contestan que la derecha está diciendo, espérame, pues mataron a una persona, hombre, que además es el alcalde.

“El narcotráfico decide las elecciones en Guerrero. No los ciudadanos, no el Instituto Electoral, no nadie, el narcotráfico”, afirmó.