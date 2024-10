Rocha Moya tilda de "deseos pagados" informe de Sedena sobre vínculos con "Los Chapitos"

CULIACÁN, Sin. (apro).-El gobernador Rubén Rocha Moya catalogó de “deseos pagados” e inventos el informe de las áreas de inteligencia de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) publicados por Proceso, en donde se advierte una vigilancia al mandatario, a su hijo José Rocha Ruiz y sobre sus probables nexos con el crimen organizado y el grupo de "Los Chapitos" del Cárte de Sinaloa.

En su conferencia semanal, Rocha tildó de falsas la publicación e investigación por parte de la Sedena, manifestando además contar el apoyo de su partido, Morena.

“Son deseos pagados, nada más. Es mentira. Claro que tengo el respaldo con las áreas que corresponde”, aseguró el mandatario.

El gobernador mostró una encuesta y afirmó que a él le apoya gente de Morena y del estado. La encuesta mostrada pertenece al sitio digital del diario El País.

En el reportaje publicado por Proceso, al gobernador se le vincula con la facción de "Los Chapitos" y se advierte que es sujeto de una investigación y de vigilancia constante por parte del Ejército y de sus áreas de investigación.

Al respecto, el gobernador insistió en que esto es falso.

“Son inventos, son deseos. A mi nadie me investiga porque yo no soy delincuente. Yo me formé para servirle a la sociedad. Ya les dije yo, la mayoría del tiempo me dediqué a formarme”, dijo.

El gobernador dijo también que no hay nada qué descubrirle y atribuyó la investigación a medios que no son afines.

“Nada me descubren a mi… tienen muchos deseos y no creo que sean los periodistas, son medios de (comunicación), nadie me investiga, yo no estoy bajo investigación”,’ dijo.

Como argumento, el gobernador insistió en presumir no estar entre los primeros estados en muertes así como en la aceptación que afirma tener del pueblo sinaloenses, para finalizar tildando de “deseos insanos y política chafa” a la publicación.