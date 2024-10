Sheinbaum defiende al gobernador Moya Rocha y niega nexos con "Los Chapitos"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “No hay ninguna prueba en contra del gobernador Rocha”, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum por los presuntos nexos del gobernador sinaloense con la fracción de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa y que llevó a la captura de Ismael “El Mayo” Zambada.

En la edición de octubre Proceso publicó un reportaje con documentos obtenidos, “atribuidos al Centro Nacional de Inteligencia y a servicios de vigilancia militar, que dan cuenta de una investigación puntual contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya”.

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, incluso dijo que se acaba de reunir con el gobernador Rubén Rocha para el fortalecimiento de las medidas aplicadas en la entidad para atender la violencia que se generó a partir de la captura de “El Mayo”.

Por instrucciones de la presidenta se trasladará con los titulares de las Fuerzas Armadas y de Seguridad para hacer una evaluación y buscarán la coordinación con el mandatario estatal.

Aunque el funcionario no respondió al planteamiento escueto sobre vínculos de Rocha con el grupo criminal.

Se insistió si entonces no se investiga al gobernador, la presidenta retomó para responder que no se tienen pruebas en su contra, aunque no contestó si, en efecto, se investiga el seguimiento y la actuación del gobernador.

Sheinbaum Pardo admitió que este lunes se registraron nueve homicidios en Culiacán, por lo que acudirán a esa zona para evaluar lo que ha sucedido con las acciones aplicados.

En el caso de Sinaloa, dijo, se tiene el incremento de violencia en estas semanas, pero no dejó de pedir que se recuerden las causas de ese tipo de violencia.

“Todavía no se recibe la información suficiente por parte de Estados Unidos” y expuso la reunión del canciller mexicano, Juan Ramón de la Fuente con el de Estados Unidos, Ken Salazar, uno de los temas pendientes es el informe sobre la llegada de Joaquín Guzmán López y de Ismael Zambada.