"La reforma judicial es válida": Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-“La reforma Judicial es válida”, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum luego de que este martes el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Moneral, admitiera que hay un error en las recientes modificaciones.

“Por lo que me comentó hoy Ernestina Godoy no implica ninguna invalidez de la propia reforma ni la elección de los jueces así como está”.

Añadió: “Entiendo que es solamente un caso donde los tiempos no concuerdan en una y otra situación, no se revisó previamente cuando se envió y hay que corregir esa parte, pero de todas maneras no invalida la reforma”.

La mandataria dijo que este jueves acudiría Arturo Zaldívar y la consejera Ernestina Godoy para explicar “por qué es válida la reforma constitucional, y ya también si se requiere alguna modificación posterior, pero es válida la reforma constitucional”.

Con los más recientes cambios los artículos 94 y 97 constitucionales muestran una contradicción en la forma de elección de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.