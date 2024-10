Sede del INAI es vandalizada por encapuchados

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Las instalaciones del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), fueron vandalizadas por un grupo de encapuchados la madrugada de este miércoles.

"Esta mañana la sede del @INAImexico fue vandalizada de esta lamentable forma. Condenamos estos hechos y llamamos a la sociedad a mantener el respeto a las Instituciones y a las personas. Afortunadamente no existen daños al personal, sólo a las instalaciones", denunció la comisionada Julieta del Río.

Esta mañana la sede del @INAImexico fue vandalizada de esta lamentable forma. Condenamos estos hechos y llamamos a la sociedad a mantener el respeto a las Instituciones y a las personas. Afortunadamente no existen daños al personal, sólo a las instalaciones. pic.twitter.com/iVP9tmFHS4 — Julieta Del Río Venegas (@JulietDelrio) October 9, 2024

Desde sus redes sociales, la comisionada acusó el hecho de posible vandalismo y llamó a la sociedad a "mantener el respeto a las instituciones".

“Al parecer fue un acto vandálico, estaremos a la espera de lo que determinen las autoridades correspondientes. Lo que tenemos es que fue un acto vandálico, no un atentado directo contra la institución con algún mensaje, eso no significa que no estemos atentos y elevando las medidas de seguridad”, expuso del Río en entrevista radiofónica con Ciro Gómez Leyva.

El ataque se da meses después de que el expresidente López Obrador insistióen desaparecer a los organismos autónomos, incluido el INAI.