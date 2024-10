Senado aprueba la ley para que el salario mínimo aumente más que la inflación

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– En el Senado de la República, legisladores aprobaron por unanimidad la Ley de Salarios, que establece que la fijación anual de los salarios mínimos generales o profesionales, o la revisión de los mismos, nunca estará por debajo de la inflación observada durante el periodo de su vigencia.

La iniciativa fue enviada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, sin embargo, con la aprobación en el Congreso y la probable aprobación en 17 estados de la República, puede ser la primera reforma que promulgue Claudia Sheinbaum.

La iniciativa también establece que las maestras y los maestros de nivel básico de tiempo completo, policías, guardias nacionales, integrantes de la Fuerza Armada permanente, así como médicos y enfermeros, percibirán un salario mensual que no podrá ser inferior al salario promedio registrado ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Con 124 votos a favor y cero en contra, los senadores aprobaron en lo general y lo particular la iniciativa que reforma el artículo 123 constitucional; se presentaron cuatro reservas, sin embargo, ninguna fue aprobada.

Durante la discusión, todos los legisladores de los distintos grupos parlamentarios apoyaron la reforma a la Ley de Salarios argumentando que están a favor de una mejor calidad de vida de los trabadores.

El senador morenista, Óscar Cantón Zetina, afirmó que este dictamen es la consolidación del humanismo mexicano, ya que no se puede hablar de justicia sin garantizar que cada persona que dedica su vida al servicio público tenga un salario que le permita vivir con dignidad.

“Con este dictamen, estamos asegurando que maestras y maestros de tiempo completo, policías, guardias nacionales, integrantes de las Fuerzas Armadas permanente, médicas, médicos, enfermeras y enfermeros, reciban remuneraciones no menores al salario promedio registrado en el Instituto Mexicano del Seguro Social”, resaltó.

Por su parte, el senador Ricardo Anaya afirmó que su grupo parlamentario votará a favor de esta reforma, que tiene dos grandes vertientes.

“Por un lado, es correcto que nunca más el salario de las personas, el salario mínimo, aumente por debajo de la inflación, y segundo, que ningún docente, ningún policía, ninguna enfermera, enfermero, doctora o doctor gane menos que el salario promedio registrado ante el Seguro Social, que hoy ronda los 17 mil pesos”, explicó.

Asimismo, la senadora del PRI, Claudia Anaya, reiteró que el partido tricolor votará a favor de la reforma, sin embargo, pidió que se volteé a ver a otros sectores que no cuentan con seguridad social y no tienen salario mínimo, entre otras cosas.

“Entonces, esa sería mi invitación para todas que volteemos también a ver a sectores que después no están ni en el Apartado A ni en el Apartado B como son los jornaleros agrícolas, toda la gente que está en la informalidad, ellos, de verdad, no tienen acceso ni… al salario mínimo sí, pero a las otras prestaciones no, no tienen acceso al IMSS, no tienen acceso a una pensión para el retiro, no tienen acceso a servicios médicos como el IMSS o el ISSSTE, entonces, hay otros sectores que no avanzan en sus prestaciones y que es algo en lo que también debiéramos de avanzar en justicia laboral”, explicó.

La iniciativa de reforma tiene que ser aprobada por al menos 17 estados de la República, posteriormente se dará la declaratoria de constitucionalidad en el Congreso para que pase a la titular del Ejecutivo y promulgue la reforma Constitucional.