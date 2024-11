Colombia, a diferencia de México, descarta elección de jueces por voto popular

BOGOTÁ (Proceso).- La ministra de Justicia de Colombia, Ángela María Buitrago, descartó que su país busque implementar una reforma judicial cuyo eje sea la elección de jueces, magistrados y ministros de las altas cortes por voto popular, como ocurrirá en México con los cambios constitucionales vigentes desde el mes pasado.

Buitrago, quien fue integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que investigó en México el caso Ayotzinapa, dijo a Proceso que ni el presidente colombiano Gustavo Petro ni el ministerio a su cargo tienen contemplada una iniciativa para cambiar la forma en que se eligen los jueces en Colombia, los cuales son funcionarios judiciales de carrera.

Reforma judicial dejó en el limbo a 100 jueces que no tenían juzgado asignado

De acuerdo con Buitrago, el presidente nunca ha propuesto que los jueces y magistrados de las altas cortes de Colombia sean elegidos por los votantes ni ha propuesto cambiar el sistema de carrera judicial vigente.

Petro puso el tema sobre la mesa el pasado 8 de octubre, cuando al participar en el acto de toma de posesión de la magistrada del Consejo de Estado Elizabeth Becerra Cornejo, dijo que él ha vivido momentos “bastante traumáticos” en su relación con la justicia. Y sugirió que ese tipo de tensiones entre el Ejecutivo y el Poder Judicial también se han registrado en México. Señaló el mandatario:

México lo ha sentido tanto que ya lo propuso, la elección popular de jueces. No sé si es el camino. Eso no pasa porque sí, pasa porque el pueblo ve que el deseo de cambio no lo permiten las doctrinas jurídicas, las cuales deben fluir con la vida.