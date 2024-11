PRI interpondrá acción legal por “voto fantasma” del morenista Pedro Haces: Alito

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luego de que el diputado de Morena, Pedro Haces Barba, admitiera que no acudió a la Sesión en San Lázaro en donde se aprobó la reforma impugnabilidad y apareció su voto a favor de la reforma, el senador del PRI, Alejandro Moreno, informó que interpondrán una acción legal ya que afirmó que esa situación viola el proceso legislativo.

En sus redes sociales, el dirigente Nacional del PRI detalló que la demostración de que “Supremacía Constitucional" no es más que la Ley de Herodes, en la que al país se lo chingan o se lo joden.

¡Esto es una burla al proceso legislativo! El diputado morenista, @PedrohacesO, admite que no fue a la sesión donde se aprobó la destructiva reforma de Morena, pero su nombre aparece en el tablero como si hubiera votado a favor.



Siguen demostrando que esta “Supremacía… pic.twitter.com/o8B8ExiaVy — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) November 1, 2024

“¡Esto es una burla al proceso legislativo! El diputado morenista, @PedrohacesO, admite que no fue a la sesión donde se aprobó la destructiva reforma de Morena, pero su nombre aparece en el tablero como si hubiera votado a favor.

Siguen demostrando que esta “Supremacía Constitucional" no es más que la Ley de Herodes, en la que al país se lo chingan o se lo joden. Estas son las trampas que Morena usa para instaurar su dictadura.

¡No podemos permitir que jueguen así con nuestra democracia! Por ello, vamos a presentar una acción legal, porque queda claro que esto rompe todo y viola el proceso. ¡Tienen votos fantasma!”, compartió.

El pasado miércoles en la Sesión del Pleno en la Cámara de Diputados se aprobó la reforma de impugnabilidad sobre reformas constitucionales con 343 votos a favor y 129 en contra, sin embargo, en el tablero de votaciones apareció en nombre del diputado Pedro Haces Barba, quien ese día no asistió a la Cámara Baja, como él mismo reconoció en entrevista un día después.

-No, ayer no estuve presente. ¿Y el PAN no es mi papá para andar viendo qué hago o qué no hago?

-¿Dónde andaba?

-Trabajando, hay que trabajar. Recuerden que soy un dirigente nacional obrero. Tengo que recorrer todo el país.

-¿Fue a la Serie Mundial?

- Pues, que lo averigüe el PAN.

-¿Voto ayer diputado?

-No, no ayer no estuve.

-Es que su voto apareció en el tablero.

-No sé por qué. Pues sí. Yo creo que sí es posible. No, no, no, no, ayer no estuve aquí.

Hoy sí vine, ayer no vine, porque tenía mucho trabajo.

-¿Habrá fantasmas? Aprovechando el Día de Muertos.

-Pue sí, yo creo que sí es posible. No, no ayer no estuve, hoy si vine y ayer no vine porque tenía mucho trabajo.