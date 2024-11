Arquidiócesis Primada pide incluirla en el debate sobre despenalización del aborto en CDMX

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-La Arquidiócesis Primada de México pidió que en la discusión para despenalizar el aborto en cualquier momento del embarazo en el Congreso de la Ciudad de México es necesario escuchar a científicos, juristas, instituciones que atienden a mujeres que abortaron o que siguieron con su embarazo; así como a la Iglesia, pues “es un tema que no se puede votar a la ligera”.

En el editorial de su revista semanal Desde la Fe, titulado “Aborto: que todas la voces sean escuchadas”, recordó que el jueves pasado el Congreso capitalino “puso pausa” al dictamen aprobado en comisiones unidas que busca permitir en la CDMX “la práctica del delito de aborto en cualquier momento del embarazo”. Dijo que, según las promotoras de esta modificación legal, “se retiró porque no podía garantizarse una votación aprobatoria”.

Y agregó que “algunos” diputados han dicho que, antes de su aprobación, quieren escuchar las voces de la sociedad, “lo cual es de reconocerse, pues es un tema que no se puede votar a la ligera”.

La autoridad católica consideró que es necesario escuchar la opinión de las ciencias médicas sobre el inicio de la vida humana “(demostrado que inicia en la concepción)”, así como las consecuencias del aborto en las mujeres. Según dijo, “la mujer que aborta tiene de tres a cuatro veces más posibilidades de morir en el siguiente año que la que da a luz, según se demostró en un estudio en Finlandia”.

También hay que escuchar, dijo, a los juristas, sobre “la violación que estarían cometiendo a las leyes, nacionales e internacionales, que protegen la vida; a las madres que han abortado y ahora padecen las consecuencias psíquicas, emocionales y físicas”.

Una tercera voz a atender, según la Arquediósesis, es la de las instituciones que atienden a las mujeres, “posterior a cometer un aborto”, y a las que cuidan a mujeres embarazadas para llevar a buen térino el nacimiento; así como a “los especialistas que han estudiado las verdaderas causas de la tragedia del aborto”.

De paso, pidió escuchar a la Iglesia, “pues ocho de cada diez mexicanos profesan el cristianismo”.

Factores a analizar

En su editorial Desde la Fe, la Arquidiócesis Primada de México pidió analizar algunos factores en torno al tema.

El primero es que, la política de aborto en la CDMX que lleva 17 años “no ha cumplido con mejorar la vida de las mujeres de esta ciudad. Podríamos decir que sí ha habido mejoras, pero no gracias a esta polémica política pública que permite desechar vidas humanas”.

Basado en estadísticas del gobierno capitalino, destacó que la mayoría de las mujeres que han recurrido a uno o más abortos en las instituciones públicas de salud, tienen entre los 18 y 24 años, son solteras, con estudios de preparatoria y dedicadas al hogar o a ser empleadas, “pero un porcentaje menor es el que estudia la universidad”.

Entonces, analizó: “Celebramos que actualmente el 53% de la matrícula universitaria está conformada por mujeres, pero es un gran logro que no depende de la política de aborto, pues la mayoría de las mujeres que han abortado no tienen estudios universitarios; luego entonces, el aborto no es una política que impulse la educación superior”.

La Arquidiósesis destacó que “la política de aborto” tampoco elimina la violencia contra las mujeres, pues, según el INEGI, la CDMX está en el quinto lugar nacional de mujeres víctimas de violencia en el último año.

Esa política, añadió, “tampoco es un factor que reduzca la mortalidad materna”, pues la CDMX es la séptima entidad del país con más mortalidad materna, y aunque se ha reducido con el paso de los años, esta reducción ha sido más lenta que en otras entidades del país sin política de aborto en los años anteriores.

La autoridad católica aseguró que la modificación penal que se pretende en la CDMX “no afectaría el número de mujeres en cárcel, pero sí el de hombres”, debido a que, según datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en la CDMX solo hay una mujer en prisión por el delito de aborto y a nivel nacional existen 10, contra 112 hombres encarcelados por el delito de aborto.

Y enfatizó: “Los hombres presos por aborto lo son porque fueron violentos contra la mujer embarazada y derivado de esta violencia le causaron la muerte a su hijo o hija”.

La “política de aborto”, acusó la Arquidiósesis, “ha servido para acrecentar la discriminación contra la mujer embarazada”. Explicó que “según las cifras de abortos, una gran mayoría de mujeres que lo han llevado a cabo, son empleadas, y justo la Copred ha dado a conocer que la mayor causa de denuncias de discriminación en la Ciudad es por despido injustificado por embarazo”.

Y remató al decir que “ponemos a la mujer en la decisión de salvar a su hijo o a su trabajo, siendo una decisión totalmente injusta, machista y discriminatoria”.

Al final de la editorial, la autoridad católica aseveró que esos datos ayudan “a reconocer que esta reforma de ley propuesta es innecesaria y sumamente injusta para la mujer, y para los seres humanos en desarrollo que pagan las consecuencias de políticas erróneas con su propia vida”.