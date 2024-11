Ante la CIDH México reconoce que no hubo diagnóstico para hacer reforma judicial

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Estado mexicano reconoció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que no realizó ningún diagnóstico sobre el sistema de justicia para elaborar la reforma judicial que fue calificada como “ejemplo de constitucionalismo abusivo”.

Durante la audiencia ante la CIDH para hablar sobre la reforma judicial, José Antonio Montero afirmó que dicha modificación constitucional era necesaria porque los jueces “han faltado a su deber de impartir justicia”.

Montero fue cuestionado por los comisionados sobre el proceso que llevó a México a realizar la reforma únicamente sobre el Poder Judicial y no sobre todo el sistema de justicia.

Luego de escuchar a organizaciones de la sociedad civil, juzgadores y al Estado mexicano en sus primeras intervenciones, el comisionado Carlos Bernal Pulido afirmó que reformas como esta se han visto en los autoritarismos de este tiempo en el mundo entero.

El comisionado enfatizó en que reformas constitucionales aprobadas con poco tiempo de deliberación, requieren que el control ejercido por parte de una Corte constitucional sea mayor y lamentó que en México esto no pueda ser una realidad.

Por ello, cuestionó las verdaderas intenciones del gobierno mexicano detrás de la elección de juzgadores mediante voto popular.

La comisionada Andrea Pochak y la secretaria Ejecutiva Adjunta de la CIDH, María Claudia Pulido pidieron al Estado mexicano precisar cómo hará para garantizar que el crimen organizado o los intereses políticos no interfieran en la elección judicial, entre otras cuestiones.

Pochak recordó que, por el momento, la CIDH no puede intervenir de otra manera en el caso México y la reforma judicial hasta que se agoten todos los litigios pendientes en territorio nacional.

En entrevista con Proceso, la magistrada María Emilia Molina, presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadoras, quien participó en la audiencia, celebró el reconocimiento de que no existió diagnóstico para elaborar la reforma judicial.

“Nos parece muy benéfico que por fin el Estado mexicano haya aceptado algo que hemos estado diciendo desde el principio, que esta reforma no tiene un diagnóstico y entonces, obviamente, si no hay un diagnóstico pues menos puede haber una solución sensata porque no saben qué era lo que tenían que corregir, entonces pues evidentemente no se corrige nada”, dijo.

“Creo que el hecho de que el Estado mexicano hoy haya reconocido por fin que no tiene un diagnóstico la reforma implica que la propia reforma no es solución a nada y eso pues es un buen posicionamiento también para el tema de la recuperación de la democracia en México”.