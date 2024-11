Gobierno acusa al PJF y a la Defensoría de "abandonar" a reclusas del Cefereso 16 de Morelos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El gobierno federal acusó al Poder Judicial y a la Defensoría federales de “abandonar” a las reclusas del Centro Federal de Reinserción Social 16 (Cefereso 16) de Morelos en el que suman ya 19 mujeres muertas por supuestos suicidios.

Durante una audiencia celebrada en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para hablar sobre el tema, los representantes del Estado mexicano afirmaron que las causas que llevaron a las internas a suicidarse son “atribuibles a ellas” y al abandono que también sufren por parte de sus familias.

Evangelina Hernández Duarte, coordinadora de Estrategia Institucional de la Secretaría de Gobernación (Segob) afirmó que, por ello, las autoridades han trabajado en medidas para poder acercar a las internas a sus familias gestionando el traslado de aquellas que están en dicha prisión por delitos del fuero común pero son originarias de otros estados como Sonora, Nuevo León, Tabasco y Veracruz.

“Desde el Estado mexicano lamentamos profundamente los acontecimientos, pero reiteramos que no hemos sido ni omisos ni indolentes, sostenemos que la atención ha sido permanente, profesional, asertiva y sensible, no podemos dejar de mencionar que esta problemática requiere la urgente concurrencia del Poder Judicial, ya que hasta hoy las mujeres del Cefereso 16 carecen de una administración de justicia con perspectiva de género que les garantice una reclusión con propósito, esta situación demanda la participación activa de la Defensoría Pública Federal ya que se tienen testimonios del abandono de los casos, la falta de comunicación que les genera desesperanza al no conocer el estatus de sus procesos y la falta de promociones para garantizar su derecho a la justicia, además de las sentencias desproporcionadas y sin perspectiva de género que emiten los jueces y magistrados del Poder Judicial”, señaló.