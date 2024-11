Mercado de cárnicos de San Juan: un jugoso negocio en estado de descomposición

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La zona de venta de cárnicos y proceso de embutidos de la zona de San Juan es una caja de Pandora donde diversos males confluyen: invasión del espacio público, manejo insalubre de la carne, matanza y venta clandestina, distribución y consumo de drogas, portación de armas de fuego y un desdoblamiento incontrolable de carnicerías en patios de casas o en la vía pública, lo que han saturado el drenaje hasta lo indecible, además de toneladas de basura al aire libre.

El impacto a la vida vecinal y a la vialidad por más de mil 500 negocios regulares e irregulares preocupa desde hace meses a las autoridades de los tres órdenes de gobierno.

Es en las noches cuando decenas de jóvenes provenientes, sobre todo de Guerrero, Oaxaca y otras entidades, llegan al mercado ubicado en Calzada Zaragoza –donde confluyen las alcaldías Iztapalapa e Iztacalco con el municipio mexiquense de Nezahualcóyot– con sus mandiles a trabajar, ya sea cargando canales de reses, cortando carne o deshuesándola.

Fotos: Jorge Serrato

El trabajo es muy rápido para hacerlo con tan afilados cuchillos, pero se ven obligados porque en la madrugada, después de las tres de la mañana llegan compradores de toda la metrópoli y estados circunvecinos. Muchos se drogan para aguantar.

Antes de dejar el Gobierno de la Ciudad de México, la misma Claudia Sheinbaum, hoy presidenta del país, recorrió la zona que comprende límites de Nezahualcóyotl, Iztacalco e Iztapalapa, en busca de soluciones.

Ahora el Estado de México, bajo la batuta de Delfina Gómez, quiere atender la problemática vial, con la construcción de un segundo piso sobre Periférico Oriente, que desfogue ese tramo de la Calle 7, que en la madrugada y en las mañanas, es un estacionamiento debido a la carga y descarga de carne.

La población proveniente de Ecatepec y Neza que busca cruzar esa arteria para llegar a la capital del país, o los citadinos que van hacia Texcoco, deben ser pacientes, y confiar en que los delincuentes no lleguen hasta sus vehículos a asaltarlos, como es común.

El segundo piso sería de cuota y bajo concesión, según los planes que se han hecho saber al presidente municipal de Nezahualcóyotl, Adolfo Cerqueda.

“Ya nos dieron la buena noticia de que entró un proyecto para construcción por parte de la Junta de Caminos del Estado de México. Están haciendo ya todo el pilotaje -en la zona de Bordo de Xochiaca a Río de los Remedios-. Es una vía que será concesionada”.

Las obras se contemplan que inicien para este mismo año, con la finalidad de agilizar la vialidad hacia Viaducto, Periférico Sur y Peñón-Texcoco, con la autopista elevada y la rehabilitación del Puente 2 del Periférico Oriente, afectado por los sismos de 2017, se permitirá también la reducción de los mexiquenses hacia la capital del país.

Cerqueda celebra que se atienda esta parte del que llama “periférico de los pobres”, ante el abandono en que estuvo, y que lo llevó incluso a manifestarse en Toluca, ante el gobierno del entonces mandatario estatal Alfredo del Mazo, para pedir la mejora de esa vialidad.

Mercado sin ley

Esta zona de venta de diversas carnes, sobre todo de res y cerdo, es surtida por grandes ganaderías que aquí también han aperturado locales bien establecidos, y que tienen mucha competencia con los negocios improvisados en patios de casas.

Ante ello, narran vecinos, los carniceros buscan casas habitación para usarlas como bodegas o puntos de venta. No son pocos los sanjuanenses que han preferido huir del escándalo que en las noches no los deja dormir, ante la llegada de compradores y las bocinas a todo volumen que acompaña la vendimia.

En el camellón del Periférico se colocan puestos informales en las noches, con sendas mesas, exhibidores, tambos, carretillas, ocupando un carril del arroyo vehicular; otros son para estacionar autos y camiones repartidores; lo mismo sucede en el puente vehicular del cual se sirve un individuo que con ayudantes, cobra 50 pesos por estacionarse allí.

El año pasado, esos puestos irregulares y apartadores de calles fueron retirados junto, y un inmueble de sanitarios públicos, construidos sin permiso en ese camellón, mismo que fue derribado.

Como resultado de esas acciones hubo demandas al municipio de Nezahualcóyotl por impedirles su derecho al trabajo, y por haber encabezado un operativo en un sitio que ya no sería Estado de México, sino Iztapalapa e Iztacalco, donde este mercado confluye.

La denuncia fue acompañada de una protesta en Palacio Municipal.

Mercado de cárnicos de San Juan

Ante el deseo de intentar meterlos en orden, y debido a que a los pocos días regresaron, se firmó un convenio de colaboración entre las dos alcaldías y el ayuntamiento, con el objetivo de dar certeza y legalidad a las acciones de gobierno, informa el edil Cerqueda Rebollo. Todo esto fue luego de un recorrido realizado por Claudia Sheinbaum, ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México, y hoy presidenta del país.

En San Juan se surten restaurantes exclusivos con cortes selectos, pero también van taqueros, de esos que en zonas populares son conocidos como “de muerte lenta”, para comprar la carne más barata que ya está en descomposición. Esa carne “es para llegar y echarla al cazo”, porque ya hede. Otros harán con ella longaniza disfrazando el olor con los muchos condimentos, revela un carnicero.

Pese a que hay normatividades para el manejo higiénico de la carne con un aspecto y color frescos, eso es letra muerta en San Juan. Los canales de reses y cerdos son trasladados en carretillas, en medio de los autos, de las personas, arrastrándose en momentos, tocando el suelo o el cabello y ropa de quienes los cargan. Sin embargo, hay establecimientos que son la excepción, que usan botas, mandiles, cofias y tienen sus locales limpios.

Penetrar estas entrañas no es fácil, pues los carniceros no quieren entrevistas, fotos, ni videos, pues aquí hay muchas problemáticas que no se quieren ventilar, porque nadie quiere ver interrumpido el jugoso negocio de la venta de carne.

Y debido a ello, es que por años se han negado a ser levantados para pavimentar. Hacerlo ha sido un logro en una sola calle de Neza, la Guadalupe Victoria, donde más pronto de lo imaginable, los comerciantes volvieron a romper el arroyo vehicular y apropiarse de las banquetas para colocar sus mesas, vitrinas y demás artefactos para colgar y exhibir los cárnicos, lamenta Cerqueda. “No puedes pasar”, son banqueta que se las han apropiado, señalan vecinas.

Estas calles son controladas, por lo que el alcalde de Neza, define como grupos parecidos a mafias, con lideres empoderados por la perversión política por muchos años, reduciendo la gobernanza, e incluso recomendando al edil “que no se meta en problemas”.

Crecieron los problemas

En San Juan mucho no quieren hablar de la situación en la zona, y tanto es así que en los pasados Censos Económicos, el Inegi necesitó ayuda de la autoridad municipal, pues casi nadie quería atenderlos. Algunos negocios no pudieron ser contabilizados. En total, según los datos de 2021, suman mil 500 negocios establecidos y “flotantes” que en la última década crecieron sin control en este territorio.

Con la expansión de los negocios de venta de cárnicos crecieron también los problemas: presencia de puntos de venta de droga y adicciones de muchos de los trabajadores, ingesta de bebidas alcohólicas en los locales y vía pública, violencia, tiraderos de basura a cielo abierto, colapso del drenaje, inundaciones pluviales, desgaste de pavimentos, aparición de plagas de sendas ratas y cucarachas, afectaciones a la vialidad, y exceso de ruido nocturno.

“Aquí cada quien hace lo que quiere”, es la queja constante de vecinos que evitan dar sus nombres, porque según sus estimaciones, un 80 por ciento de los carniceros portan armas de fuego y las sacan a la mínima provocación o queja. Los robos en negocio y extorsiones por lo mismo, aquí no es problema.

Se camina entre calles lodosas y apestosas, con pedazos de pellejos y huesos.

Lo que aquí sucede “es resultado de tanta perversión política que no tiene dos, ni cinco años, ni desde hace 10”, explica el presidente municipal. Es una zona controlada por “no quiero llamarle mafia, sino un sistema muy sofisticado”, con el cual la autoridad debe negociar para que le permita hacer su trabajo, pues también impiden la movilidad de la Policía Municipal que circula a vuelta de rueda como todos los vehículos que aquí pasan, y eso se convierte en un caldo de cultivo para la delincuencia.

“Es una caja de Pandora”, define al lugar Adolfo Cerqueda.

El presidente municipal de Nezahualcóyotl, Adolfo Cerqueda

“Es con los dirigentes con quién hay que entenderse porque hoy afortunada o desafortunadamente, son con quien te tienes que dirigir, y digo desafortunada, porque no puedes llegar a un acuerdo con un locatario que te permita ser proactivo, porque si al dirigente se le vulnera algún interés, se te viene todo para abajo”. Y también se amenaza con quitarle espacios a quienes apoyan a la autoridad.

“El tema de fondo es que ha sido una dinámica en la que se convierten en una contraposición de lo que pueda hacer el gobierno, y que por el mismo interés económico ya no te permiten hacer”.

Es una cantidad exorbitante de dinero la que se maneja, y sólo el 35% paga impuestos, dice el funcionario, que conoce del tema porque su abuelo también fue carnicero.

En los últimos meses se han sostenido varias reuniones de un gabinete conformado por el Gobierno central de la capital del país, Iztacalco e Iztapalapa, en el que participó Clara Brugada, ahora jefa de Gobierno de la Ciudad de México, en quien están las esperanzas de que se ponga orden.