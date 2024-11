Exhiben a Monreal viajando en helicóptero; lo uso en "emergencias", dice el morenista (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luego de que se diera a conocer un video en el que se ve a Ricardo Monreal abordando un helicóptero privado en el deportivo Venustiano Carranza, cercano a la Cámara de Diputados, el legislador lo confirmó y justificó que sólo lo hace por emergencias.

El diputado morenista afirmó que no lo hizo con cargo al erario, ni de la Cámara de Diputados, y que fue un viaje que hizo por una solicitud.

“Sí es cierto. Yo desde que era gobernador y después, de vez en cuando uso vehículos así, de tipo privado, lo he hecho desde hace muchos años y lo sigo haciendo cuando hay emergencias, urgencias.

“No es a cargo del erario, no es a cargo de la Cámara, son vehículos que me hacen favor de solicitarme que los acompañe o que en alguna decisión importante que tenga los acompañe. No fue dentro de la oficina, no fue en sesión y fue simplemente el uso de un transporte privado en los que lo hago con frecuencia; a lo mejor me van a ver seguido, nunca me ha gustado ocultar, no soy hipócrita. A veces uso ese tipo de aeronaves”, detalló.

En el video se aprecia a Ricardo Monreal; al diputado Pedro Haces Barba, al secretario General de la Cámara de Diputados, Mauricio Farah Gebara, y personal de resguardo de la Cámara Baja.