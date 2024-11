Noroña respalda a Rosario Piedra: “Estoy satisfecho y se me resbalan las críticas”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luego de que legisladores de Morena y aliados en el Senado de la República reeligieran a Rosario Piedra Ibarra como titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Gerardo Fernández Noroña celebró la decisión y dijo sentirse satisfecho por la decisión.

El presidente de la Mesa Directiva en el Senado señaló que siempre apoyó la reelección de Piedra Ibarra.

“Ha sido tan dura, ¿qué quiero decir con esto que estoy planteando? No vayan a pensar que es una indiscreción, no. Ha sido tan dura la campaña en contra de Rosario Piedra Ibarra que, si tuviera alguna duda, que no la tengo, me confirmaría que es por allí.

“O sea, les molesta, les irrita, les indigna que ella continúe al frente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos porque, dirán lo que quieran, pero ha sido un cuadro comprometido con el proceso de transformación”, comentó.

“Yo creo que sí. Yo lo insisto que, yo estoy convencido; yo, en lo personal, estoy convencido. Yo no tuve duda, no tengo duda, y al ver la reacción de la fachiza, me confirma mi convicción”, resaltó.

El senador sostuvo que se le “resbalan” las críticas y adelantó que puede haber un rediseño en la CNDH.

“Entonces, yo estoy satisfecho. Veo, vi las notas muy críticas hacia nuestro movimiento. Tomamos la decisión y ‘santas pascuas’. Yo en lo personal soy de los que desde un principio estuvo convencido de esta decisión, así es que, en mi caso, se me resbalan las críticas.

“No hay duda tampoco que debe haber un rediseño de la Comisión. De hecho, Rosario Piedra, la presidenta de la Comisión Nacional, se acercó conmigo unas semanas antes para presentarme un proyecto de cambio al marco legal”, detalló.

Ayer, en caótica sesión en la que se mostró una grieta en el grupo parlamentario de Morena, el Senado ratificó a Rosario Piedra para que de nueva cuenta presida la CNDH.