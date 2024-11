Reelección de Rosario Piedra en la CNDH fue decisión del Senado y hasta ahí: Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “Es una decisión del Senado la que se tomó ayer... y hasta ahí”, fue el único comentario que hizo la presidenta Claudia Sheinbaum por el nombramiento de Rosario Piedra al frente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pesé a la gran cantidad de irregularidades que le señalaron a quien repetirá en el cargo.

Hace unas horas la cámara alta avaló su reelección con 87 votos en favor contra los 36 votos para Nashieli Ramírez y un voto para Paulina Hernández Diz, entre los señalamientos de haber metido “con calzador” a la hija de la luchadora social Rosario Ibarra, y que, incluso, la presidenta Sheinbaum reconoció únicamente por esa conexión familiar.

En diciembre de 2023, Proceso publicó testimonios de integrantes del Consejo Consultivo, que renunciaron por decisiones arbitrarias y lejanas a lo que debería representar la CNDH. También se recordaron los casos en los que la institución -autónoma y de atención a víctimas- apoyó la decisión del gobierno federal, en ese momento encabezada por Andrés Manuel López Obrador.

Uno de los casos fue el de Bernardo Romero Vázquez, parte de los seis integrantes del Consejo Consultivo que salió y relató a Proceso Digital que, por ejemplo, leían y se preparaban para aportar en las sesiones, pero al final “no servía de nada porque ni la presidencia, ni Francisco Estrada (secretario ejecutivo), que es el que maneja todo, no escuchaban y todo lo tomaban como un ataque”.

A cualquiera que emitiera una crítica o señalamiento a las decisiones presidenciales, Piedra Ibarra los convertían en enemigos. “La presidenta lo dijo más de una vez y lo único que ellos esperaban es que les aplaudiéramos y les dijéramos a todo que sí, lo cual no es el trabajo de un consejo”.

En las sesiones, y por un trabajo en el que no recibían remuneración, “era una constante amenaza, eran muy pesado, muy difícil; nos gritoneaba, es una vergüenza. Yo una vez le dije: ‘Que quede en actas que la presidenta se está riendo de lo que estoy diciendo’, y dice la señora: ‘Sí, me estoy riendo’. Son cosas muy graves”, detalla quien también fue presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Querétaro.

Otra irregularidad es la serie de comunicados que la CNDH emitió para posicionarse en asuntos políticos y electorales en apoyo al Ejecutivo Federal, por ejemplo, avalar la operación del Ejército en la nueva corporación para la atención de seguridad pública, aun con la cantidad de quejas de víctimas –por las que velaría, de acuerdo a sus facultades- por violaciones a derechos humanos a manos de militares.

La CNDH de Piedra también lo hizo en contra del INE: “Lo que en realidad sucedió es que el Consejo aprobó una recomendación general que hace un recuento histórico de hechos entre los años 50 y 60 sobre la reprensión del PRI en diferentes movimientos sociales... ¡En esos años ni siquiera existía el INE!”, aclaró Tania Espinosa, quien también renunció al Consejo y, en otro momento, fue directora general del Centro Jurídico para los Derechos Humanos.

La Constitución establece que la CNDH no tiene facultades en asuntos electorales, “se comunica de manera manipulada porque no era una recomendación para el INE, no se habla de todo el otro contenido importantísimo (que incluía a la Sedena) porque en realidad la importancia de esa recomendación es que no se repitan los hechos de los años 50 y 60, para que en efecto haya democracia en el país”.

Esos hechos llevaron a los exintegrantes del consejo consultivo a asegurar que con Piedra se desmantelaba la CNDH y lo cual fue parte de toda la serie de señalamientos que se le hicieron durante este proceso de elección de la presidencia de la CNDH. Ahora, en el nuevo gobierno de Sheinbuam Pardo, la hija de Ibarra continuará en el cargo.