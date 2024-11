Revelan millonaria cuota para ingenieros militares por megaobras (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) recibió durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador más de 253 mil millones de pesos adicionales al presupuesto que cada año le aprobó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; sin embargo, el destino y ejercicio de este recurso es incierto.

Un reportaje publicado este miércoles por la Unidad de Investigación de Meganoticias detalla que estas transferencias se hicieron a través de convenios de colaboración con otras dependencias en los cuales se establece una cuota del 3 por ciento para la Dirección General de Ingenieros de la Sedena.

La Defensa, de acuerdo con la investigación, firmó 328 convenios de colaboración con otras dependencias entre el 01 de diciembre de 2018 y el 31 de julio de 2024, según sus propios Informes de Labores. La mayoría de estos convenios no son públicos.

Meganoticias asegura haber tenido acceso a 204 convenios celebrados entre 2021 y el segundo trimestre de 2024, por los que la Sedena recibió transferencias adicionales a su presupuesto por más de 253 mil 621 millones de pesos.

“Esto significa que por cada peso que recibió el ejército, se sumaron otros 33 centavos a sus arcas del presupuesto de otras dependencias”, detalla la investigación.

El 92 por ciento de esos instrumentos, agrega el reportaje, fueron firmados por la Dirección de Ingenieros, el área de la Sedena en la que recae la responsabilidad de ejecución y quien realmente ejerce los presupuestos para las grandes obras del gobierno federal: como el Tren Maya, los aeropuertos Felipe Ángeles y Tulum, o las 3 mil sucursales del Banco del Bienestar, entre otras.

Una cláusula establece que la Dirección de Ingenieros recibe el 3 por ciento del costo total de la obra como cuota de cobro. No todos los convenios incluyen el cobro de esta cuota, pero la suma de lo que habría recibido entre 2021 y 2024, de acuerdo con los que sí lo mencionan, es más de 2 mil 286 millones de pesos, de acuerdo con Meganoticias. “Esta cifra es mayor que el presupuesto completo de las Secretarías de Turismo o de la Función Pública en 2024”, señala.

De acuerdo con Meganoticias, aunque la cuota está autorizada por Hacienda, no está claro qué pasa con ese dinero. “En más de una ocasión la Auditoría Superior de la Federación (ASF) señaló que la dependencia no enteraba a la Tesorería de la Federación este ingreso y en la Cuenta Pública de la Dirección de Ingenieros no se refleja otro tipo de ingreso más que los recursos fiscales”, menciona el reportaje.

En mayo de 2023, recuerda la investigación, López Obrador emitió un decreto en el Diario Oficial de la Federación para que las obras del Tren Maya y otros proyectos de infraestructura sean de seguridad nacional. Esto implica que la información referente a estas obras es de carácter reservado y, por lo tanto, el escrutinio al ejercicio de los recursos públicos utilizados, imposible.