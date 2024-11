Rosario Piedra será un "florero" en la CNDH: Adrián LeBaron

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Adrián LeBaron cuestionó la designación de Rosario Piedra Ibarra para fungir por segunda ocasión como titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) pues afirmó que, como ocurrió en la administración pasada, será un “florero”.

Este miércoles, LeBaron acudió a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) a denunciar el homicidio del alcalde de Chilpancingo, Guerrero, Alejandro Arcos y la colocación de un coche bomba en Celaya, Guanajuato como actos de terrorismo.

Entrevistado al salir de la Fiscalía lamentó la reelección de Rosario Piedra como titular de la CNDH.

“Una vez me recibió, yo fui más de 15 veces a la Comisión, nunca aceptaron dar una recomendación yo siento que nos vamos a seguir topando con esa piedra. Fue un florero en la administración pasada y va a seguir siendo en esta administración porque se presta a que los casos no avancen”, dijo.

Reprochó que con decisiones como esta el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum se mantiene alejado de la ciudadanía.

“Siento que se alejan de la demanda ciudadana, de sus derechos y de sus principios, como que no nos quieren hacer caso y parece ser que están edificando todo un cerco alrededor de instituciones que deberían estar velando por los derechos humanos”, indicó.

Explicó que la CNDH rechazó emitir una recomendación en el caso de la masacre perpetrada contra su familia en Bavispe, Sonora hace cinco años porque para dicha institución, el asunto sí ha sido atendido por las autoridades.

“La Comisión Nacional de Derechos Humanos te protege cuando la autoridad viola los derechos humanos, no cuando hay problemas entre particulares. Ellos dicen que nuestro caso sí se ha atendido por parte del gobierno y por eso no hubo violación de derechos humanos, entonces ante ellos no somos víctimas”, refirió.