Adrián LeBarón pide a la FEMDO investigar como “terrorismo” violencia en Celaya y Chilpancingo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Adrián LeBarón denunció ante la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) los hechos de violencia ocurridos en Chilpancingo, Guerrero y en Celaya, Guanajuato para que sean investigados como actos de terrorismo.

Afirmó que en México los cárteles del narcotráfico han sembrado el terror provocando el desplazamiento de miles de pobladores, por lo que el gobierno debe considerarlos como terroristas.

“Yo no estoy de acuerdo con la acusación de delincuencia organizada, por eso estoy pidiendo y exigiendo por escrito y hasta por medios que México los acuse de terroristas porque sembraron el terror, el miedo, que es lo que más les funciona”, dijo.

“Porque en estos pueblos donde pasan estas cosas hasta la ciudadanía agacha las orejas y vive con miedo”.

Los cárteles en México están sembrando sangre y miedo, por eso, hoy fuimos a la FGR a denunciar como actos de terrorismo, los últimos hechos violentos ocurridos en Guerrero y Guanajuato.



Cuando entran a masacrar en un bar a 10 personas, le cortan la cabeza a un presidente… — Adrián LeBarón (@AdrianLebaron) November 13, 2024

El también ciudadano estadunidense recordó que Donald Trump, recién electo presidente de Estados Unidos, ha afirmado que catalogará a los cárteles de la droga mexicanos como terroristas.

Sin embargo, dadas las relaciones comerciales que hay entre ambos países consideró poco probable que esto sea una realidad.

“Pienso que (Trump) no lo va a hacer (llamar terroristas a los cárteles mexicanos) porque afectaría a las relaciones de países y las autonomías y eso, pero pienso que no lo debe de hacer porque si declara que en México hay terrorismo, Estados Unidos no puede tener intercambios comerciales con un país en el que hay terrorismo (…) si no lo hizo cuando pasó lo de mi hija, que era ciudadana estadunidense, no veo por qué lo tenga que hacer ahora”, afirmó.

Por ello, comentó que es obligación del gobierno mexicano declarar terroristas a los cárteles de la droga bajo las leyes y procedimientos nacionales con opción a que Estados Unidos colabore con México en las investigaciones.

“Yo pienso que así como colaboran ambos países en lo comercial y el Tratado de Libre Comercio (TLC) y todo eso, yo pienso que también deben de colaborar en la investigación y en lo que tengan para darle seguimiento legal a las cosas porque si no, no tienen elementos para la acusación. Si no le quieren decir terrorismo pues que le pongan un nombre, porque sembraron el miedo y hay mucho desplazamiento forzado”, comentó.

El pasado 4 de noviembre, la familia LeBarón pidió al gobierno de Estados Unidos ayuda para investigar el caso de la masacre de sus integrantes ocurrido en Bavispe, Sonora en el año 2019.

Al respecto, reconoció que instituciones estadunidenses sí están colaborando con el gobierno mexicano en la investigación de lo que pasó con su familia.

“Puedo testificar que he estado con FBI y he estado en pruebas y cosas así y ya están colaborando hasta cierto punto”, dijo.

Comentó que mientras ellos, como víctimas, han indagado más sobre los autores del crimen contra su familia, han ido encontrando cada vez más autoridades coludidas con el crimen organizado.

Por eso reprochó que en cinco años hay más de 50 detenidos supuestamente relacionados con el atentado de Bavispe, pero ninguno de ellos ha sido acusado ni sentenciado por el homicidio de su hija y sus nietos.

En este contexto refirió que, aunque solicitaron por escrito una audiencia con la presidenta Claudia Sheinbaum, ella no los recibirá.

“Pedimos por escrito y todo, la reunión, y ella en una conferencia mañanera dijo que nos iba a recibir la fiscalía y la Secretaría de Gobernación (SEGOB) como contestación (…), ella no nos quiere recibir yo creo, es mucha presión”, apuntó.

“Queremos que nos reciba y que nos escuche, que escuche nuestros ruegos, nuestras peticiones, porque vamos a seguir denunciando”.