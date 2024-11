A Canadá no le conviene expulsar a México del T-MEC: Marcelo Ebrard

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Marcelo Ebrard, el secretario de economía, acudió al Seminario sobre América del Norte en el Colegio de México, ahí aseguró que tiene una perspectiva optimista sobre la negociación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) con la administración de Donald Trump.

El secretario explicó que su optimismo se debía a que él se encargó de negociar el actual tratado cuando Donald Trump estaba al frente de su primera administración en la presidencia de Estados Unidos.

Ebrard aseguró que las condiciones han cambiado de manera favorable durante estos seis años y que una de las primeras ventajas actuales es que ahora se puede defender un tratado elaborado con la administración de Trump, por esto planteó un escenario en el que, el primer paso, sería resaltar el buen funcionamiento de este.

“Vamos a suponer que estuviéramos sentados ahorita con el presidente Trump, pues yo le diría, ‘oye que bien salió el tratado que planteaste, que bien salió la negociación, es el mejor negocio que ha hecho Estados Unidos en la historia’, pero además tengo los facts, no es porque yo diga”.

De acuerdo con la Asociación de la Industria Automotriz de Estados Unidos, gracias a este tratado aumentó la participación del país norteamericano en el proceso de la industria automotriz, el cual no se tenía previsto, al menos no tan pronto, en los inicios de las negociaciones.

Con esto, Ebrard recordó que apenas revisó las notas con las predicciones que había elaborado previo a la negociación en el 2018, las cuales, compartió, son muy distintas de los resultados que se obtuvieron, con lo que ejemplificó la dificultad para negociar sin tener un trabajo y conocimiento previo.

“Yo me puse a revisar mis notas de lo que pensamos que iba a pasar a lo que ocurrió y es muy grande la diferencia entre una cosa y la otra, (…) es muy difícil predecir sí puedes saber los temas que van a plantear, las tesis que van a manejar, pero, sus reacciones personales, sus énfasis, los cambios en las circunstancias son muy grandes a lo largo de un proceso de negociación”.

El excanciller resaltó que uno de los mayores logros de la primera negociación fue la organización del Sistema de Solución de Controversias, el cual fue propuesto por México y consiste en la realización de paneles cuando existen diferencias sobre algún punto del tratado.

“Estados Unidos nunca había querido paneles en realidad, entonces, sin embargo, al final por el tema laboral, México dijo bueno muy bien, entonces hagamos un sistema de paneles que funcione, o sea, el primer panel lo promovió México, que esas son reglas de origen, y se los ganamos”.

Este suceso, que calificó como un triunfo para México, lo añadió a la lista de factores positivos que existen para renegociar el actual tratado en los próximos meses.

Otro de los factores que destacó es la posición de México como principal socio comercial de Estados Unidos, posición que ha logrado escalar durante estos seis años, dejando en el camino a China y Canadá.

“Las importaciones mexicanas a Estados Unidos, también han crecido de manera significativa, y entonces estamos en una instancia muy peculiar, somos el principal exportados que no éramos, hace seis años”.

En este punto, el secretario de economía explicó la implicación que tendría el aumento de los aranceles en la economía estadunidense, que podría alcanzar entre 3.5 y 5 puntos de inflación, situación que giraría en contra del gobierno de Donald Trump, por lo que considera que no tiene sentido que se entre en una “guerra de aranceles”.

“Si tú te vas de una secuencia de confrontación tarifaria los costos van a ser enormes, es lo que el otro día decía yo, para ambos, o sea (…) hay diferentes estimaciones, el último estudio que vi es que puede haber impactos en términos inflacionarios para Estados Unidos importantes por el tamaño del comercio que tiene con México, bueno, eso es como un desincentivo estructural enorme”.

Aunado a lo ya expuesto, Ebrard sumó la participación que tienen los estados que conforman la unión americana con el T-MEC, explicó que ahí se encuentra una coalición de fuerzas, empresas y representaciones políticas que participan también en las inversiones, lo que suma otro factor a favor de México.

Los temas que más preocupan, no solo a la esfera política, sino a la población en general, son la migración y la situación de violencia que vive México, lo que podría complicar las negociaciones con la administración de Trump.

“Estoy consciente que eso va a coincidir, que estos temas van a coincidir, pero que nadie se alarme, así fue hace seis años, y lo podemos sacar adelante, claro con grados de dificultad diferentes en algunos temas (…) estamos listos, ya estamos preparados, no digo más cosas porque no debo anticipar, pero estamos listos para la negociación que va a venir”.

Respecto a la migración, Ebrard celebró que Estados Unidos aceptó el Sistema de Movilidad Laboral en la Cumbre de las Américas, un acuerdo que pasó “inadvertido” pero que representa un avance importante en la situación actual.

Además de los factores económicos, el secretario destacó que México cuenta con un gobierno fuerte, con conocimiento previo de lo que puede ocurrir y de lo que puede ganar.

Acerca de las declaraciones de Doug Ford, el primer ministro de Ontario, Canadá, que propuso expulsar a México del T-MEC, Ebrard declaró que, aunque entendía el porqué de las declaraciones, eso sería poco conveniente para la economía de Canadá.

“Yo creo que a Canadá no le convendría, es decir, entiendo la motivación de esa declaración, que es como decir, por qué no sacamos a México y nos traemos a Canadá todo lo que podamos de electromovilidad y nuevas tecnologías, de hecho, es un gran competidor, pero no creo que le convenga esencialmente a Canadá”.

Relacionado a estas declaraciones, recordó que en el 2018 Donald Trump le propuso a México realizar un tratado bilateral e hizo hincapié en que esta situación no sería conveniente para México, Estados Unidos o Canadá.

“Les comento que incluso hubo un momento en que nos planteó que hiciéramos un acuerdo bilateral, digo, ahora recordando al gobernador de Ontario, pues esa era la posición Trump, en el 18, 19, no le conviene a Canadá ni a México ni a Estados Unidos al final del día, pero bueno, eso inclusive ese era como el contexto”.

Sin embargo, aclaró que México está cuidando la relación con Canadá, y adelantó que se tendrán reuniones en Vancouver y en Ottawa, “estamos cuidando la relación con los canadienses, de hecho, hay reunión en Vancouver, va a ver una visita a Ottawa, pronto también van a estar allá los empresarios mexicanos”.

Doug Ford, el primer ministro de Ontario, Canadá, propuso sacar a México del T-MEC, esto porque considera que el país está fomentando el comercio automotriz de China, el cual, según Ford, pone en riesgo a los mercados y a los trabajadores.

“Desde que firmó el Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá, México se ha convertido en una puerta trasera para que los automóviles, las piezas de automóviles y otros productos chinos ingresen a los mercados canadienses y estadounidenses”.