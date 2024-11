Con sus críticas, Ken Salazar mostró "poco valor civil”, dice Fernández Noroña

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, consideró que fue un acto de poco valor civil las declaraciones del embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, quien aseguró que la estrategia del expresidente Andrés Manuel López Obrador de " abrazos no balazos" no funcionó.

Durante la reunión que sostuvo con la presidenta Claudia Sheinbaum, el senador dijo que eso debió decirlo cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador estaba en el cargo para que pudiera responderle.

"Lo del embajador Ken Salazar así es, un día dice una cosa y al otro día otra, se despide con una lamentable declaración. Le deseo buen regreso a Estados Unidos.

"Muy lamentablemente, debió haberlo hecho cuando el compañero presidente le podía responder. Es un rasgo de poco valor civil", dijo.

El legislador también dijo que las visitas del embajador a Palacio Nacional eran para construir una buena relación con el gobierno.

"Nosotros también aspiramos a tener buena relación con su gobierno y más ahora que llega Donald Trump", detalló.

El pasado miércoles 13 de noviembre, en conferencia de prensa, el embajador de Estado Unidos, Ken Salazar, dijo que la estrategia de seguridad del expresidente Andrés Manuel López Obrador no funcionó.

“La estrategia de abrazos no balazos no funcionó. La parte del concepto que tiene validez es de la prevención, pero esos son programas que no funcionan. Y eso se tiene que ver muy claramente que es un problema muy grave de México y hablar que no hay problema, es echarles la culpa a otros, echarle la culpa a los Estados Unidos como se hace muy obviamente, eso no es lo que se requiere para llegar a la seguridad en México”, dijo.