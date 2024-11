Diputados aprueban tres nuevas secretarías y la Agencia de Transformación Digital

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Los diputados de Morena y sus aliados aprobaron la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que modifica algunas estructuras del Gobierno Federal, además, establece la creación de cuatro organismos: la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, la Secretaría de las Mujeres y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.

El pleno de la Cámara de Diputados discutió la reforma propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum, que también realiza adecuaciones normativas y de atribuciones en las secretarías de Hacienda y Crédito Público, Gobernación, Relaciones Exteriores, Seguridad y Protección Ciudadana, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Agricultura y Desarrollo Rural, Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Salud, Energía, Economía, Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Cultura, Turismo y de Educación Pública.

Además, establece que la Secretaría de Seguridad Publica y Ciudadana (SSPC) coordinará el gabinete de seguridad del Gobierno Federal, las acciones para la vigilancia y protección de las instalaciones estratégicas, así como, en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública, proponer acciones tendientes a asegurar la coordinación entre la Federación, la Ciudad de México, los estados y los municipios.

La iniciativa reforma varios párrafos de Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y se aprobó en tres bloques, aceptando dos reservas, una que establece que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana también le corresponderá dirigir la política de prevención social de las violencias, así como coordinar la prevención del delito.

Lo otra reserva menciona que los recursos humanos, financieros y materiales, así como las funciones y atribuciones con las que cuenta la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), se transferirán a la Secretaría de las Mujeres a más tardar el 31 de diciembre de 2024.

Durante los posicionamientos, los legisladores de oposición apoyaron algunas adicciones a la Ley, sin embargo, en algunos anexos no estuvieron de acuerdo y resaltaron el presupuesto para crear nuevas dependencias.

El diputado priista César Alejandro Domínguez advirtió que su partido estará a favor de algunas propuestas, pero no en todo el dictamen, ya que no se estudió de fondo y además no se muestra en impacto presupuestal para llevar a cabo la iniciativa.

"Pero esto se debe a que el oficialismo no hace las cosas bien. Por qué no hace las cosas bien el oficialismo. Número uno, esta iniciativa debió ir acompañada de un dictamen de impacto presupuestal, previsto en el artículo 18 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y simple y sencillamente no lo anexaron, no pusieron un impacto presupuestal”, enfatizó.

Por su parte, el diputado de Movimiento Ciudadano (MC), Miguel Ángel Sánchez Rivera, dijo que el partido emecista está a favor de la creación de nuevas dependencias a favor de la población, sin embargo, también alertó de algunas en donde se tengan los datos de las personas, y se preguntó qué o quién garantiza su buen uso.

"Respecto a la Agencia de Transformación Digital y de Telecomunicaciones, estamos hablando de una iniciativa que busca digitalizar hasta el 80% de los trámites gubernamentales, lo que en teoría podría simplificar la vida de millones de ciudadanos. Sin embargo, esta agencia tendría el control de grandes volúmenes de datos personales de la ciudadanía, actuando como un vínculo entre el Registro Nacional de Población y los sistemas de la administración pública federal. Nos preocupa enormemente en Movimiento Ciudadano la concentración de tanta información en un solo ente sin que existan reglas claras para proteger la privacidad de las personas”, detalló.

La minuta pasará a la Mesa Directiva del Senado, posteriormente a comisiones y después al Pleno para su discusión y, de aprobarse, pasará a la titular del Ejecutivo, Claudia Sheinbaum para su promulgación.