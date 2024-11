¿Hubo pacto con el crimen? Esto respondió Adán Augusto a la pregunta de Javier May

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El senador morenista Adán Augusto López aseguró que no conoce las declaraciones de Javier May, gobernador de Tabasco, acerca de que administraciones pasadas en el estado deben explicar si hubo pacto con la delincuencia.

"No conozco las declaraciones del gobernador y no opino sobre asuntos que no…", dijo brevemente a la prensa al salir de la reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum, en Palacio Nacional.

Javier May declaró el miércoles que “quienes estuvieron antes que nosotros tendrán que explicar todo esto y quienes informaban también tendrán que informar si tienen ellos información de que había pacto con la delincuencia organizada”.

Esto luego de los actos de violencia que se han presentado en los últimos días, ante lo que May afirmó que no es que antes no hubiera fallecidos ni secuestros ni extorsiones, sino que, además, se ocultaron las cifras.

"Es grave el daño que le hicieron a Tabasco", y añadió que “todos saben, aquí era vox populi, quién comandaba la Barredora, ¿o no sabemos?”.

En octubre de 2022, Proceso publicó en un reportaje que “cuando era gobernador de Tabasco, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, entregó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Policía Estatal a tres hombres que el Centro Regional de Fusión de Inteligencia (Cerfi) Sureste identificó como integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Se refirió incluso a uno de ellos como "supuesto líder" del grupo en Tabasco: Hernán Bermúdez Requeña, quien permanece al frente de la SSPC".

En esa fecha, al cuestionar al expresidente Andrés Manuel López Obrador sobre estos informes de inteligencia durante su sexenio, se escudó al apuntar una campaña mediática en contra de su gobierno.

"Adán es un hombre honesto, lo conozco bien. Hay muchos ataques de la prensa conservadora, incluyendo a Proceso en contra nuestra. La gente nos tiene confianza y saben que nunca vamos a traicionarlos”, declaró el 17 de octubre de 2022.

En esa fecha, Proceso también publicó que “al menos 16 informes de inteligencia militar que identifican a Hernán Bermúdez Requeña, actual titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco, como integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en esa entidad”, para lo cual mostró los documentos de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Poco más de un año después, en enero de 2024, Hernán Bermúdez Requena renunció a su cargo como secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco a consecuencia de la violencia registrada en la entidad en esos días, entre balaceras, incendios y ataques a comercios en Villahermosa.

Ahora, a dos años de la publicación del reportaje y de las declaraciones del entonces presidente López Obrador, Javier May quien también formó parte del gabinete del exmandatario de origen tabasqueño- declara que, además, esos nexos entre el gobierno y la delincuencia eran por todos conocidos, que era parte de la vox populi.