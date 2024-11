Juicios contra Citibanamex por fraudes en caso Oceanografía suman 9 mil 341 millones de dólares

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La empresa Oceanografía y 30 vendedores, acreedores y tenedores de bonos que invirtieron en esa naviera han denunciado penalmente a Citibanamex y Citigroup por diversos delitos que van desde presuntos fraudes hasta daños y perjuicios que suman 9 mil 341 millones de dólares.

Las demandas se han interpuesto por separado en tribunales estadounidenses y mexicanos.

Hasta el momento, el gigante bancario no ha dado a conocer una postura pública sobre las denuncias que le implican contingencias multimillonarias que tendría que reportar ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Del monto total implicado en las denuncias, 8 mil 341 millones de dólares corresponden a los daños provocados a la empresa Oceanografía y su principal accionista, Amado Yañez; mientras que un millón de dólares son por las pérdidas que tuvieron los inversionistas internacionales que señalan al banco de haber manipulado información financiera y, mediante engaños, haberlos convencido de invertir en Oceanografía, también conocida como OSA.

Algunas denuncias no sólo son contra Banamex, ahora Citibanamex, y Citigroup, también contra Citigroup ICG y Citigroup Global Markets Inc.

Todos los juicios parten de los años en los que la naviera fue el principal proveedor de Pemex Exploración y Producción (PEP), durante el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto.

En febrero de 2014, Banamex denunció a Oceanografía por el presunto fraude de alrededor de 400 millones de dólares, pero ningún tribunal mexicano ha emitido sentencia sobre el caso.

Los representantes de la empresa han negado cualquier irregularidad y, por el contrario, señalan al banco de haberse beneficiado con los recursos que Pemex pagó por los servicios de la naviera y haberse apropiado de forma ilegal del IVA.

El banco se apropió del IVA: OSA

Un peritaje entregado por OSA en octubre de 2021 al juez segundo de distrito en materia civil de la Ciudad de México destaca la revisión de 6 mil 357 facturas pagadas por Pemex a Banamex por los servicios de Oceanografía. El perito advierte que no existen registros de que el banco haya pagado el IVA a la naviera.

Incluso evidenció que Banamex recibió en una cuenta concentradora pagos por 102 mil 103 millones de pesos de octubre de 2012 a abril de 2014, pero el banco sólo reconoció la entrada de 13 mil 410 millones de pesos.

“(Se encontraron) depósitos a la cuenta concentradora de Banamex, no tomados en cuenta no reportados como un ingreso, pero sí recibidos de PEP y de Oceanografía en la cuenta concentradora señalada específicamente para ello, correspondiente a los meses de octubre de 2012 y hasta abril de 2014, de los cuales Banamex no está reportando como ingreso por parte de PEP la cantidad de 88 mil 692 millones 730 mil pesos”, destaca el documento, del cual este medio posee una copia.

De hecho, el perito hace una estimación del IVA acumulado de 2012 al 2015 por facturas generadas en dólares y en pesos por OSA y pagadas por Pemex Exploración y Producción a Banamex. Concluye que se generaron 47 millones 384 mil 797 dólares y 533 millones 914 mil 781 pesos por IVA.

“Lo anterior se concluye derivado de los documentos aportados con la demanda por Oceanografía (facturas y pantallas generadas en el sistema de PEP que acreditan el pago hecho de las facturas a Banamex), así como la aceptación de los pagos por parte de Banamex al oponer la excepción de pago del IVA, lo que trae implícita la admisión de la recepción de tales pagos”, describe.

Escondió información a inversionistas

En Estados Unidos está en pie la demanda de 30 vendedores, acreedores y tenedores de bonos de Oceanografía en contra de Citigroup. La Corte de Apelaciones del Undécimo Circuito de los Estados Unidos, en Florida, ha descongelado el caso.

De acuerdo con medios estadounidenses, las autoridades de justicia de ese país han revivido el tema, ya que un tribunal había desestimado la demanda, pero los 30 inversionistas apelaron al advertir interpretaciones erróneas de la ley, por lo que buscan que otro juez lleve el caso. En septiembre de este año, compareció el abogado de los demandantes, David Cooper.

Entre los demandantes que buscan la reparación de un daño calculado en mil millones de dólares se encuentra Otto Candies LLC, una empresa de construcción y arrendamiento de buques con sede en Luisiana; HBK Investments L.P., empresa de inversiones con sede en Estados Unidos; ICE Canyon LLC, una antigua empresa de inversiones con sede en California, y Waypoint Asset Management LLC, compañía de inversiones con sede en Florida.

En el escrito de apelación de los demandantes, del cual se tiene una copia, se explica que la primera denuncia se interpuso en 2016 porque Citigroup “aprobó cientos de millones de dólares en anticipos fraudulentos en efectivo a OSA, aumentó su línea de crédito y la ayudó a refinanciar su deuda y otras obligaciones”.

Uno de los demandantes más afectados, precisa, es Otto Candies, que arrendó a Oceanografía 21 embarcaciones que se utilizaron para prestar servicios a Pemex de 2001 a 2014.

“Otto Candies pretende recuperar una deuda impagada de aproximadamente 120 millones de dólares y la pérdida de uso de sus 21 buques valorados en cientos de millones de dólares que no ha recuperado ni ha podido arrendar desde la quiebra de OSA”, puntualiza.

Señalan a Citigroup de ser responsable de establecer políticas y procedimientos generales para regular los anticipos de efectivo a los contratistas de Pemex, como OSA.

“Las autoridades estadounidenses, incluida la Comisión de Bolsa y Valores y el Departamento de Justicia también han investigado el papel de Citigroup en el fraude. El 16 de agosto de 2018, la SEC resolvió una investigación que ordenaba a Citigroup pagar una multa de 4.75 millones de dólares, específicamente por fallas en sus controles e informes (…) En particular, los demandantes confiaron en las tergiversaciones y omisiones fraudulentas que Citigroup y/u OSA hicieron a cada uno de los demandantes en relación con las finanzas de OSA”, refiere.