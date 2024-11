“Para emergencias”, “un aventón”: Monreal y Pedro Haces justifican viajes en helicóptero (Videos)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Para el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, viajar en helicóptero privado es para atender emergencias y de “aventón” de los amigos, mientras que para Pedro Haces no va en contra de nada, ni del discurso de austeridad, además de advertir que, así como lo ha hecho por 25 años, lo seguirá haciendo.

“Normal, ya se les dijo, no es de recursos públicos, no es un asunto que tenga que ver con ningún tipo de irregularidad y yo les he dicho que cuando hay emergencias y asuntos, en ocasiones me dan aventón, son amigos, como comúnmente se dice, hay ocasiones donde la emergencia obliga y nunca lo he negado”, declaró Monreal Ávila.

Al salir de Palacio Nacional, el legislador zacatecano primero apuntó hacia las emergencias y después justificó que “no tiene nada que ver con mi trabajo, ya no había sesión, era un asunto que no tiene que ver con recursos públicos, de aparatos o de instalaciones oficiales y que yo he afirmado que sí estuve ahí”.

Aunque no respondió qué sucede con la austeridad, que es uno de los principios del movimiento que autodenominan “cuarta transformación”.

El también diputado federal de Morena, Pedro Haces, fue más claro al afirmar que se trata de un instrumento de trabajo y que no dejará de hacerlo, él no habló de emergencias.

“Esa es otra cosa, lo importante son las leyes y las reformas que estamos haciendo. El helicóptero es una herramienta de trabajo que muchas veces se utiliza como se utiliza un avión o se utiliza un automóvil, a eso yo no le doy importancia porque tengo más de 25 años haciéndolo y lo voy a seguir haciendo”.

Lo más importante es que los que trabajamos tenemos que andar por cielo, mar y tierra para atender a la gente, para llegar a los destinos, no es un vehículo del placer, como el PAN tenía el helicóptero del amor en Morelos, ¿se acuerdan? Este es de trabajo.

-¿No es un asunto que va en contra de la austeridad?, se le preguntó

-No es un asunto que va en contra de nada, es un asunto de rapidez para atender las cosas que se necesitan.

-Pero cuesta.

-Hasta respirar cuesta.

-No es congruente con el discurso de austeridad.

-Tengo muchos años haciéndolo, lo voy a seguir haciendo y no tengo por qué esconder, soy un hombre congruente de mis ideas y de mis formas. Malo fuera que me escondiera, nunca me he escondido de nada ni de nadie y que viva México.

Antes de que se le cuestionara sobre esta forma de viajar ostentosa, hablaba del orgullo de representar al pueblo de México que, en su mayoría, no tiene las mismas posibilidades de viajar en helicóptero, ni para emergencias, menos como herramienta de trabajo.

Definía a los legisladores de Morena como “transformadores de esta nueva Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Yo creo que hace muchos años no se veía tantos trabajos, tantas reformas y la verdad, yo en lo personal, me siento muy orgulloso de servir a México desde la Cámara de Diputados, impulsando diario todas esas reformas por el bien de las y los mexicanos”.

Consideró a su grupo parlamentario muy unido, “trabajamos con mucha enjundia todas las mañanas desde muy temprano, estamos muy contentos, ya se está trabajando en las comisiones, estamos recibiendo todos los días a mucha gente, somos los representantes del pueblo y tenemos que escuchar a todos los que se acercan a la Cámara de Diputados”.

Precisamente antes del cuestionamiento hablaba también de que “hoy hay una Cámara de Diputados, bajo el liderazgo de Ricardo Monreal, de puertas abiertas”, el mismo Monreal que apuntó hacia los “aventones” de amigos en helicóptero.