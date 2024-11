Se dispara el robo de autos en Sinaloa tras la guerra entre Mayos y Chapitos

CULIACÁN, Sin (Proceso).– Entre septiembre y octubre se han levantado mil 94 denuncias por robo de vehículo en Sinaloa. La cifra cobra notoriedad al compararse con los registros de enero a agosto, cuyo total es de mil 825, para sumar dos mil 919 denuncias en los primeros 10 meses del año. Dicho en otras palabras, en dos meses se han reportado poco más de 37% de todos los robos hechos oficiales ante la Fiscalía de Sinaloa.

El incremento comenzó el 9 de septiembre último, con el inicio del conflicto entre Mayos y Chapitos, facciones enfrentadas del cártel de Sinaloa. Hasta antes de ese día el promedio diario, de acuerdo con denuncias interpuestas en la Fiscalía, era apenas de siete robos. En los últimos dos meses este delito se incrementó a más de 20 por día.

La crisis se advierte en varios frentes: un policía de investigación, identificado como Luis Alberto P, fue arrestado por la Guardia Nacional cuando tripulaba un vehículo con reporte de robo el 9 de noviembre último. Fue detenido después de ser perseguido por efectivos de dicha corporación en sentido contrario sobre la avenida Álvaro Obregón, la principal vialidad de Culiacán. Iba a bordo de una Jeep Commander gris.

Fue puesto a disposición y durante la mañana del martes 12 de noviembre en audiencia inicial un juez lo vinculó a proceso por los delitos de tránsito de vehículo robado agravado y el cohecho cometido por particulares.

De acuerdo con testimonios en la audiencia inicial, el hoy imputado buscó huir en un vehículo con reporte de robo circulando en sentido contrario para luego descender de la unidad e intentar huir a pie, pero finalmente fue aprehendido por la GN.

Un segundo delito se le imputa por presuntamente ofrecer dinero a los elementos de la GN que lo detuvieron, además de pedir trato especial por ser un policía de investigación activo, algo que la Guardia Nacional le refirió “con nosotros no se puede”.

El caso cobró relevancia al tratarse de un policía de investigación arrestado por circular en un vehículo robado. De acuerdo con el Ministerio Público, el robo de la camioneta, cuyo valor lo tasan en un millón 330 mil pesos, ocurrió el 27 de mayo de este año. En ese mes la estadística de la Fiscalía advierte que se denunciaron 209 robos de vehículo, la cifra más baja hasta entonces para este 2024.

El parte del MP indica que la esposa del hermano de Luis Alberto P (cuñada del imputado), circulaba por la colonia 5 de Mayo y un motociclista con casco y armado le despojó la camioneta. Tras los eventos la aseguradora pagó la prima correspondiente, pero más tarde la camioneta fue recuperada y sin especificarse la fecha.

Sinaloa. Guerra entre Mayos y Chapitos dispara delitos violentos. Foto: Especial

Luis Alberto era coordinador de análisis táctico de la Unidad Modelo de Investigación Policial (UMIP), adscrito a la inspección general de homicidio doloso de la Fiscalía. Hizo su ingreso a la institución en abril de 2003, y tras estos eventos fue dado de baja por la corporación.

En redes sociales los reportes de víctimas de estos delitos circulan en diferentes páginas, la mayoría de mujeres en estacionamientos de supermercados o tiendas de conveniencia. La cifra exacta no se conoce, no se lleva una estadística como tal.

Los más buscados

Los casos más frecuentes son robos a mano armada. En algunos han ocurrido detonaciones de armas de fuego con heridos de por medio.

Pero Francisco, profesor jubilado de la ciudad, lleva dos meses con su pick-up Nissan guardada en su cochera. La compró con mucho sacrificio, explica, y por eso prefiere moverse únicamente en vehículos de plataforma.

Además, dice, teme un secuestro exprés. “Que me vean arriba de la camioneta y piensen que tengo dinero, imagínate, me matan ahí mismo”, lamenta.

La decisión sobre sacar o no su camioneta la basó en las mismas noticias. Durante los primeros 10 días de noviembre se tiene registro de 113 denuncias por robo de vehículo, habiendo días de hasta 20 reportes.

Los vehículos más robados son las motocicletas de la marca Italika, seguidos por los sedanes Nissan y Toyota. Estas cifras corresponden al total de robos ocurridos en los primeros 10 meses de 2024. Sin embargo, las unidades que se están reportando como robadas durante los meses de septiembre y octubre aparecen las pick-up Chevrolet, Nissan y Ford.

La mayoría de estos robos son a mano armada. La estadística de la Fiscalía no lo advierte de ese modo, condensa únicamente todos los eventos, sean o no a mano armada y estén o no asegurados.

Pero las cifras de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) advierten que en Sinaloa 76% de los robos de vehículos asegurados ocurren de manera violenta, es decir, de 10 robos de vehículos al menos siete ocurren a mano armada. La media nacional es de 57 por ciento.

Vehículos robados para cometer delitos. Foto: José Betanzos

El dato corresponde al periodo de julio de 2023 a julio de 2024. En ese lapso la AMIS tiene registro de mil 46 robos violentos en la entidad de unidades aseguradas. En ese mismo periodo la Fiscalía tiene registro de tres mil 76 robos.

Desde hace al menos cinco años Sinaloa encabeza la estadística de la AMIS entre las entidades en este tipo de delito. Las cifras oficiales de la Fiscalía también advertían un descenso. En 2021 hubo reportes por tres mil 676 robos de vehículos y al año siguiente descendió a tres mil 259. Fue presumido como un logro de seguridad.

Pero la cifra creció ligeramente en 2023. Los hechos violentos del 5 de enero de ese año la dispararon. En total se tuvo reporte de 871 denuncias durante ese mes. El año concluyó con tres mil 757 registros.

Y con dos meses todavía por transcurrir en 2024, la cifra apunta a terminar por arriba de los cuatro mil robos de vehículo, un efecto más de la batalla por el control del estado entre grupos del crimen organizado, y que la autoridad no ha logrado inhibir.