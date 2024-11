Sheinbaum niega que AMLO ordenó reelección de Rosario Piedra

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta Claudia Sheinbaum salió en defensa de la reelección de Rosario Piedra en la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) solo hasta que se surgieron los señalamientos de que fue dedazo de su antecesor, Andrés Mauel López Obrador, para quien incluso pidió: “Déjenlo descansar en Palenque”.

Fue breve todas las ocasiones en que se abordó el tema en la conferencia en Palacio Nacional, sobre todo por el manejo que hizo Piedra Ibarra de la comisión dirigida a las víctimas, pero que la llevó a situaciones de politización sobre el INE y avalando la adscripción de la Guardia Nacional al Ejército, institución con gran número de quejas ante la CNDH.

La mandataria declaraba que era una decisión del Senado y solo eso, incluso este miércoles al pedirle una reacción, una vez que se consumó su reelección, a insistencia de la prensa, dijo: “Es una decisión del Senado la que se tomó ayer... y hasta ahí”. Hoy respondió.

“Ayer estaba leyendo algunos temas en redes, de la comentocracia y ahora resulta que desde Palenque, López Obrador está dictando a senadores y senadoras quién va a ser la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ya se retiró de la vida pública, está escribiendo su libro, está en otras tareas de la transformación”.

Es muy interesante, dijo, que la mayoría de quienes han opinado sobre la intervención de López Obrador en la designación, de nuevo, de Piedra.

“Hay otros que hasta me sorprende, ni voy a dar el nombre, pero me sorprenden porque de dónde tienen esa información, ¿de dónde la sacaron?, ¿cuáles son sus fuentes?, ¿cuáles son sus pruebas?, porque ustedes son periodistas, saben que para dar una nota, comentar algo no es producto de la invención de alguien, tienen que tener alguna fuente. La campaña, ni siquiera son creativos porque todos y todas dicen lo mismo. Entonces es AMLO puso a... en contra de la presidenta, además, bueno”, dijo.