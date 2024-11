“Debemos ser un ejemplo a la sociedad”: Sheinbaum sobre uso de helicóptero por parte de Monreal

CIUDAD DE MÉXICO (apro) Entre “no puede haber gobierno rico con pueblo pobre” y los servidores públicos “debemos ser un ejemplo a la sociedad”, sobre todo los de “la cuarta transformación”, la presidenta Claudia Sheinbaum respondió al uso de un helicóptero privado que aplicó el coordinador de los diputados federales de Morena, Ricardo Monreal.

Aunque parecía matizar con que “a veces también y se aclaró ayer, porque no es el uso de recursos públicos sino el helicóptero particular, que, bueno realmente no sé de quién es, que se utilizó por tenerse que mover rápido de un lugar a otro”.

Al final fue clara la postura de la mandataria federal al rematar con un: “Pero en general todos los que pertenecemos a la cuarta transformación tenemos que dar ejemplo. En particular el uso del helicóptero de Ricardo ese día lo tendría que explicar”.

Este jueves, el zacatecano Monreal Ávila justificó que son “aventones” de amigos y se usan esas vías para emergencias, aunque no aclaró si fue el caso en estos días que se le capturó abordar una aeronave junto con otro diputado morenista, Pedro Haces, quien advirtió que lo seguirá haciendo como lo ha hecho por 25 años, además de que se trata de una “herramienta de trabajo”.

Ayer también Monreal se dejó ver en motocicleta al llegar a Palacio Nacional, donde la presidenta Sheinbaum recibió a diputados y senadores de su partido. “Creo que ayer se movió en motocicleta lo vi en redes sociales”, concluyó Sheinbaum Pardo.