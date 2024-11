Sheinbaum aparece en el top 100 de "Titanes" de la revista Time

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- De acuerdo con la revista Time, pocos líderes en el mundo pueden decir saber tanto de la ciencia climática como la mandataria mexicana Claudia Sheinbaum.

La morenista es reconocida como “una ex académica que ha contribuido en dos de los mayores reportes para el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático”, este es el organismo de las Naciones Unidas encargado de evaluar la ciencia relacionada con el cambio climático.

Portada de Time

En el artículo dedicado a la presidenta destacan que durante su gestión como jefa de gobierno de la Ciudad de México impulsó políticas verdes, como la introducción de los primeros autobuses eléctricos y el cubrimiento de los techos de la Central de Abastos, el mercado más grande la ciudad, con paneles solares.

Para Time, Sheinbaum debe su crecimiento político a su “mentor y poderoso predecesor”, el expresidente Andrés Manuel López Obrador, sin embargo, recalcaron que este no destacó por impulsar políticas en beneficio del ambiente, sino todo lo contrario.

El artículo menciona que la gestión de López Obrador se enfocó en impulsar a Pemex, la petrolera nacional, misma que calificaron como una de los peores contaminadoras en el mundo, además de haber permitido la destrucción de la selva tropical, esto refiriéndose a la construcción del Tren Maya.

Si bien, la mandataria destaca por su preparación académica enfocada en la preservación del ambiente, Time asegura que hoy enfrenta un reto importante, pues Sheinbaum se ha comprometido a seguir invirtiendo en Pemex a la par que propone un ambicioso plan para iniciar una transición a energías limpias.

Respecto a este plan, refirieron que existe preocupación de algunos expertos en la materia pues consideran que el plan presentado no muestra detalles firmes y que el presupuesto de gastar 13 mil 600 millones de dólares en energía renovable no logrará acercar a México a la meta de conseguir que en 2030 el 45% de su energía sea limpia, al menos no sin el apoyo del sector privado.

Otro de los temas que preocupan tanto a nivel local, como mundial, es la crisis de agua que se vive actualmente, respecto a esto, resaltaron que la Dra. Sheinbaum ha planteado una reforma para conseguir que el acceso al vital líquido sea equitativo en todo el territorio nacional.

La publicación afirma que la mandataria ha logrado separarse de su antecesor, López Obrador, en lo que corresponde a la retórica de las energías limpias, y que, de lograr lo que planteó durante campaña y en su toma de posesión, México podría convertirse en un país líder climático mundial.

Los Titanes son los líderes climáticos más influyentes en los negocios a nivel mundial, este listado representa a multitudes de personas que están logrando un progreso significativo en influir en el negocio del cambio climático.

El listado “Time100 Climate 2024” está encabezado por las siguientes personalidades: