La ministra de la SCJN, Lenia Batres, presume que dejó de percibir 2 millones 915 pesos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Lenia Batres Guadarrama, la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), presumió hoy que dejó de percibir 2 millones 915 mil pesos entre diciembre de 2023 y octubre de este año, por alinearse voluntariamente a la reforma constitucional impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, que prohíbe a cualquier servidor público recibir una remuneración superior al titular de la Presidencia de la República.

En sus redes sociales, Batres indicó que, desde que asumió su cargo en la SCJN, ha devuelto un millón 181 mil pesos a la Tesorería de la Federación y rechazó por un millón 733 mil pesos de prestaciones que están “expresamente prohibidas en la Ley Federal de Austeridad Republicana”, como el seguro de gastos médicos mayores o el seguro de separación individualizada.

La ministra, quien cuenta con familiares en cargos importantes en la llamada Cuarta Transformación, es una de las principales impulsoras del programa político de Morena en la SCJN. Ha apoyado la reforma al Poder Judicial de la Federación, y ya levantó la mano para contender en el proceso electoral de ministros de la SCJN, que tendrá lugar el próximo año.

En congruencia con lo que he expresado en múltiples ocasiones, solicité formalmente a la @SCJN que mi remuneración como ministra no exceda lo que determina la Constitución, y que se me inscriba al ISSSTE, no a alguno de sus seguros privados. pic.twitter.com/XHh62wPF3N