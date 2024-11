TEPJF no puede suspender amparos contra reforma judicial: magistrado

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) no tiene facultades para suspender los juicios de amparo en curso contra las elecciones judiciales de 2025, dijo el magistrado Juan José López Olvera.

Durante la conferencia matutina del Poder Judicial de la Federación (PJF) el magistrado explicó que la resolución del TEPJF en la que señaló que las elecciones extraordinarias no pueden ser frenadas mediante amparos, sólo es una opinión más, es decir, no implica que los litigios en curso serán desestimados.

La resolución del Tribunal derivó de una petición que le planteó el Senado de la República, el secretario del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) y de la consejera de dicho organismo, Rita Bell, sobre si las cerca de 140 suspensiones concedidas en juicios de amparo para frenar el proceso electoral judicial deben ser cumplidas o si esos litigios deben ser desechados.

Por ello, el magistrado Olvera explicó que el TEPJF no tiene la competencia para desechar dichos juicios de amparo.

“Lo catalogaron como un asunto general, eso es el primer indicador de que no es un asunto de su competencia, les pidieron una acción aclarativa y esa acción no es el mecanismo de solución para este tipo de preguntas”.

Recordó incluso que los magistrados Reyes Rodríguez Mondragón y Janine Otálora indicaron, en la sesión en la que se emitió esa resolución, que el asunto no era de su competencia y que al opinar sobre el mismo, en lugar de resolver el problema el TEPJF lo estaba enconando.

“El Tribunal Electoral, para apagar el fuego, está lanzando gasolina, me parece que eso es lo que está ocurriendo”, agregó Olvera.

"En este momento hay suspensiones, que están surtiendo efectos y lo que decidió el Tribunal Electoral el día de ayer es una opinión, más no libera de responsabilidad en este caso al Senado, que le pidió opinión (…) Hoy, les guste o no les guste, parte del sistema jurídico mexicano es que las autoridades pueden ser demandadas y ahorita están siendo demandadas y parte de las medidas que se les han impuesto es que no pueden continuar”.