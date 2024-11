Facturas refutan reclamo del INAI; comisionados sí ocultaron a acompañantes

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Pese a que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) afirmó que los comisionados que viajan al extranjero no van con acompañantes, los documentos públicos dicen lo contrario.

El 28 de octubre último, Proceso informó que el INAI reportó gastos por más de 250 mil pesos en viajes realizados por los comisionados del Pleno a eventos al extranjero, pese a la constante amenaza del expresidente Andrés Manuel López Obrador de desaparecer al organismo por gastar demasiado dinero.

El INAI respondió a esta casa editorial que la información de los viajes de los comisionados no tiene nombres testados ni ocultos de los servidores públicos que acudieron a cada comisión y que quienes lo hicieron no tuvieron acompañantes porque tal figura no está prevista en la normativa interna del organismo.

En los documentos revisados por Proceso, los comisionados Blanca Lilia Ibarra Cadena, Adrián Alcalá Méndez y Norma Julieta del Río Venegas presentaron facturas de boletos de avión con nombres de personas físicas testados (ocultos).

En algunas de esas facturas el INAI incluyó una leyenda para fundamentar la clasificación de esos datos, conforme a la normativa vigente en materia de protección de datos personales.

“Se testa nombre de tercera persona física, ya que se trata de datos personales, con fundamento en lo señalado en el artículo 113, fracción I, 108 y 118 de la LFTAIP”, reza la precisión incluida por el INAI.

En consecuencia, de acuerdo con lo informado por el INAI en la carta enviada a Proceso, los nombres de los servidores públicos no deberían estar testados, lo que no resuelve la interrogante sobre los datos testados en las facturas públicas.

Así, del viaje reportado por el comisionado presidente, Adrián Alcalá Méndez, a la ciudad de Brasilia, Brasil, en el que participó en el XXVI Encuentro de la Red de Transparencia y Acceso a la Información, en el que registró un gasto total de 44 mil 987.52 pesos, el más caro de los cuatro reportados entre enero y julio de 2024, el organismo publicó la factura emitida por El Mundo Es Tuyo, SA de CV, proveedor del servicio de transporte aéreo.

Adrián Alcalá Foto: Daniel Augusto/Cuartoscuro.

Dicha factura, expedida el 19 de abril de 2024 es por un monto total de 21 mil 430 pesos por un total de dos boletos de avión redondos, uno de ellos por siete mil 606.2 pesos —entre la tarifa del boleto, el IVA y el TUA— a nombre del comisionado presidente Adrián Alcalá Méndez.

Alcalá Méndez. Viaje a Brasil.

El otro boleto no incluye nombre sino la leyenda de por qué se testa el nombre de la persona física, cuyo costo fue de 13 mil 823.80 pesos.

Aunque las facturas de los viajes a Cartagena, Colombia, realizados del 26 al 30 de mayo de este año, y a Tirana, Albania, del 1 al 6 de junio, también tienen datos testados, el INAI omitió colocar el fundamento para tal clasificación.

En cada uno de esos viajes, el comisionado presidente reportó gastos por 13 mil 201.66 pesos, de los cuales 11 mil 201 fueron destinados a pagar tres boletos de avión a Cartagena y 31 mil 953 para pagar cinco boletos de avión a Tirana.

La comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena, quien fue la que reportó un gasto mayor entre enero y julio de este año por sus viajes al extranjero, también fue a Albania, viaje en el que reportó un gasto total de 48 mil 54.13 pesos.

Ibarra Cadena. Viaje a Albania.

Para esa salida El Mundo es Tuyo expidió una factura el 24 de abril de este año por 36 mil 575 pesos por dos boletos redondos, uno de ellos a nombre de la comisionada, el otro testado con su respectiva leyenda para fundamentar la clasificación.

De igual modo, dicha empresa emitió otra factura el 29 de abril de 2024 por dos boletos de avión por cuatro mil 540.10, uno a nombre de la comisionada y otro sin nombre.

Para el 11 de junio pasado, la empresa emitió otra factura por dos boletos de avión por mil 861.08 con las mismas características que las dos facturas anteriores.

Josefina Román. Foto: Octavio Gómez.

En total en este viaje, la comisionada destinó 42 mil 974.18 pesos en pasajes.

En su viaje más caro, la comisionada Ibarra acudió a la I Convención de la Red Prehispánica de Lenguaje Claro realizada en Madrid, España, en el que gastó 57 mil 200.39 pesos, de los cuales destinó 29 mil 886 pesos por concepto de pasajes.

En la factura correspondiente, emitida por el mismo proveedor el 13 de mayo de 2024, se detalla que dicha cantidad cubrió el pago de dos boletos redondos para Blanca Lilia Ibarra Cadena y otra persona cuyo nombre no aparece en el documento en el que el INAI omitió indicar por qué.

Cuando la comisionada Josefina Román Vergara acudió al Encuentro anual 2024 de la Red Iberoamericana de Protección de Datos en Cartagena, Colombia, del 26 al 31 de mayo, reportó un gasto de 25 mil 288.85 pesos, de los cuales 12 mil 780 fueron destinados al pago de sus boletos de avión.

En la factura emitida por El Mundo es Tuyo el 21 de mayo de 2024, se expidieron cuatro boletos, uno de ellos a nombre de la comisionada y los otros sin nombre.

Al mismo viaje acudió Felipe de Jesús Gutiérrez Rincón, jefe de la ponencia de la comisionada Román, quien gastó 11 mil 94 pesos en dos boletos de avión, en la factura aparece que sólo uno de ellos está a su nombre sin la precisión del INAI sobre tal clasificación.

En abril la comisionada acudió al Seminario en Flujos Transfronterizos de Datos, Iniciativas para un Comercio Internacional Seguro y de Confianza, Diálogo Técnico en Montevideo, Uruguay.

Gutiérrez Rincón y Román Vergara. Viaje a Uruguay.

De dicho viaje reportó un gasto de nueve mil 819.33 pesos, de los cuales destinó 600 pesos a pagar gasolina.

Mientras que su jefe de ponencia, Felipe de Jesús Gutiérrez Rincón, quien también viajó a Montevideo para el mismo evento, reportó gastos por 46 mil 444.71 pesos, de los cuales 28 mil 625 fueron para pagar los boletos de avión.

De acuerdo con las facturas públicas en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), El Mundo es Tuyo expidió el 24 de abril de este año un comprobante por 25 mil 284 pesos por dos boletos de avión, uno de ellos a nombre del jefe de ponencia y el otro testado con la correspondiente aclaración de que se trata del nombre de “tercera persona física”.

En otra factura emitida el 29 de abril, se detalla el pago de dos boletos de avión y la penalidad por el cambio de uno de ellos que dieron un total de tres mil 341 pesos en cuyos datos el nombre de Gutiérrez Rincón sólo aparece relacionado a un boleto.

Pese a que la comisionada Norma Julieta del Río Venegas sólo realizó un viaje al extranjero durante el periodo revisado por Proceso, en las facturas públicas en la PNT se registró una expedida el 25 de marzo de 2024 correspondiente a tres boletos de avión redondos por 6 mil 720 pesos.

De los tres boletos sólo uno está a nombre de la comisionada, el resto tiene el nombre testado.