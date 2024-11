El presupuesto para 2025 es “muy responsable”, se garantizan los programas sociales: Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presupuesto para 2025 es “muy responsable”, se garantizan los programas sociales y, además, habrá reducciones en algunas áreas del gobierno y el salario de la presidenta y otros altos funcionarios no tendrá aumento, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum.

En el caso de los programas, aunque la Secretaría de Bienestar tendrá cerca de 550 mil millones de pesos, en total, con los tres nuevos programas sociales sumarán más de 700 mil millones de pesos.

Negó que se redujera el presupuesto para la salud. “Es falso. El tema es que ahora aparece directamente en el IMSS-Bienestar; el año pasado todavía aparecía una parte en lo que se llamaba “Insabi”. Y ahora, viene completo para las 23 entidades de la República que ya están en el IMSS-Bienestar, en el IMSS-Bienestar; entonces hay que sumarle al presupuesto de salud lo que está en el IMSS-Bienestar”.

Sobre la educación dijo que se había hecho “una reducción también en lo que tenía que ver con universidades públicas, cosa que se va a corregir porque no debe ser así”.

Otras disminuciones tienen que ver con la conclusión de obras prioritarias que se tuvieron en el sexenio anterior. Aunque se mantiene el presupuesto para el Tren Maya hasta que concluya.

“El Interoceánico con la Línea K; está el presupuesto para los nuevos trenes a Querétaro y a Nuevo Laredo, y hacia el Pacífico; y el Tren México-Pachuca, ya está contemplado ahí”, dijo.

Habló de otros ajustes en el gobierno: “Tomé la decisión de que no aumente el salario en los seis años que estemos aquí: de la presidenta, ni de todos los funcionarios, servidores públicos de confianza, de alto nivel. No va a haber aumentos en términos, ni reales ni nominales”, por lo que no habrá aumentos en salarios de todos los directores generales y jefes de unidad.

“Hay una disminución que no afecta la operación en algunas áreas que todavía podían disminuir. Entonces, es un presupuesto muy responsable”, añadió.

También estimó que habrá un crecimiento económico de alrededor de 2.3 por ciento. “Hay quien dice que “no va a ser así”. Sí va a ser así, vamos a estar trabajando. El secretario de Economía tiene un portafolio de inversiones muy importante para México; y, además, estamos trabajando en una serie de acciones de inversión mixta, que son muy importantes”.

Sin las asociaciones público-privadas, dijo, aún habrá espacio para la inversión sin perder soberanía, y otros esquemas de inversión en distintas áreas de la economía nacional.

También afirmó que no aumentará la deuda con relación al PIB. “Este año hubo un ligero aumento de la deuda, entre otras cosas, por el tipo de cambio y otros temas, pero no estamos planteando, es decir, se mantiene la relación deuda-PIB”, detalló.

La mandataria federal adelantó que el déficit se plantea en 3.9 por ciento general y presupuestal de 3.1; y se van a aumentar los ingresos por varias acciones, pero sin necesidad de una reforma fiscal.