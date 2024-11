Juez concede libertad provisional a sobrino de Osiel Cárdenas, líder del CDG

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un juez federal concedió la libertad provisional a José Alfredo Cárdenas Martínez “El Contador”, sobrino de Osiel Cárdenas Guillén, mando del Cártel del Golfo, quien está sujeto a proceso de extradición.

Gregorio Salazar Hernández, juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con residencia en Almoloya de Juárez “El Altiplano”, ordenó a Cárdenas Martínez portar un brazalete electrónico, mantenerlo bajo vigilancia policiaca y pagar una garantía de cinco millones de pesos.

Fuentes federales confirmaron que, derivado de la determinación del juez Salazar Hernández, “El Contador” salió esta mañana del Reclusorio Oriente de la Ciudad de México, lugar en el que estaba preso desde febrero de 2022.

La resolución a favor de Cárdenas Martínez derivó de una suspensión provisional que le fue concedida por un juez de amparo.

En dicha medida, el juzgador de amparo ordenó debatir nuevamente la solicitud de la defensa del “Contador” de cambiar su medida cautelar.

Durante la audiencia en la que la Fiscalía General de la República (FGR) y la defensa debatieron la posibilidad de modificar la medida cautelar, el juez concluyó que no se acreditaron las causas para mantener a Cárdenas Martínez en prisión.

“Es fundada y procedente la solicitud de la defensa, en el sentido de que procede la modificación de la medida cautelar de prisión preventiva justificada en su momento impuesta al extraditable José Alfredo Cárdenas Martínez, al observar que la fiscalía no acreditó las causas que motivaron su imposición; es decir, no refirió los hechos materia de la extradición, no señaló el estatus de alguna investigación del extraditable en territorio nacional”, precisó el juzgador.

“Por su parte la defensa demuestra en audiencia que no existe riesgo de sustracción por parte de José Alfredo Cárdenas Martínez, en caso de obtener su libertad, porque acreditó que su representado tiene arraigo domiciliario”.