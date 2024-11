Relatoras de la ONU abogan por el INAI y piden a Sheinbaum reconsiderar su desaparición

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Relatoras de Naciones Unidas sobre Derecho a la Privacidad y Protección y Promoción de Libertad de Opinión y Expresión exhortaron a Claudia Sheinbaum “reconsiderar” la eliminación del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), ante la inminente “merma democrática” que generaría la disolución del órgano.

En un extenso documento fechado el 28 de agosto en la sede del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra, Suiza, firmado por Ana Brian Nougrères e Irene Khan, relatoras sobre derecho a la privacidad y libertad de expresión, respectivamente, manifestaron su preocupación por la pretensión de eliminar el órgano autónomo, sin definir en la reforma cómo garantizar la imparcialidad en materia de transparencia y acceso a la información, amén de que su desaparición “podría socavar el derecho a la privacidad en el país”.

Tras una revisión de la iniciativa de reforma constitucional para la desaparición de los órganos autónomos presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador el 5 de febrero de este año, las relatoras alertaron que “la iniciativa no es explícita respecto de dónde recaen las competencias del INAI”; no contempla todas las funciones que actualmente tiene el órgano, e incluso otorga competencias para el acceso a la información y datos personales de los partidos políticos al “Instituto Nacional de Elecciones y Consultas”, que aún no existe, además de que “genera incertidumbre, y que la iniciativa pareciera olvidar que el INAI es un regulador federal” en materia de protección de datos personales de particulares.

“Esta incertidumbre implicaría, en primer lugar, mermar la esencia de la transparencia como mecanismo de democratización en el ejercicio del poder público”, advirtieron las especialistas.

Ante la propuesta de fragmentar las funciones del INAI, se “generaría una afectación sustantiva a los derechos constitucionales reconocidos para la sociedad y una merma democrática en relación con la transparencia, el derecho de acceso a la información pública y la protección de datos personales”.

Resaltaron que “atomizar” este órgano autónomo “nulificaría el potencial que tiene como mecanismo de democratización del poder público”.

Peor aún, “la desaparición del INAI y la fragmentación de sus competencias podría debilitar la protección de la privacidad, ya que la fragmentación de responsabilidades puede conducir a una falta de coherencia y eficacia en la aplicación de las leyes de protección de datos personales”, así como “podría llevar a una mayor vulnerabilidad de los datos personales y una disminución en la protección de la privacidad de los ciudadanos”.

Las relatoras recordaron que durante la visita a México de los relatores especiales para la libertad de expresión de la ONU y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2011, “quedaron impresionados con los conocimientos de la institución (INAI) y con su compromiso de velar por un acceso proactivo y por procesos transparentes y accesibles para solicitar información”.

Ante la eventual desaparición el INAI, “sin establecer mecanismos alternativos integrales y comprensivos”, las relatoras consideraron que “podría debilitar la rendición de cuentas y la posibilidad de participar activamente en la vida pública que la creación de esta entidad perseguía”.

En el pronunciamiento, las relatoras instaron al gobierno de Claudia Sheinbaum “reconsiderar la decisión de eliminar el INAI y las medidas conducentes a dicha supresión, así como explorar mecanismos alternativos comprehensivos y transversales para garantizar la transparencia, el acceso a la información y la privacidad de la ciudadanía”.

Tras ofrecer asistencia técnica al gobierno de Sheinbaum, las especialistas le requirieron dar respuesta a la comunicación, así como explicar “cómo se garantizará la protección de los datos personales sin un órgano autónomo como el INAI”.

De la misma manera, pidieron información sobre “las medidas que se tomarán para asegurar la transparencia y el acceso a la información pública sin la supervisión el INAI, indicando las entidades que serán encargadas de ello”; que indique “concretamente” cómo garantizar que “no se debilite a los mecanismos e rendición de cuentas y transparencia esenciales para una democracia, y los mecanismos que se implementarán para asegurar que los ciudadanos sigan teniendo acceso a la información necesaria para participar activamente en la vida pública”.

Entre las inquietudes que plantearon a Sheinbaum es “cómo se alineará la reforma con las obligaciones internacionales de México en materia de derechos humanos, específicamente en relación con la privacidad y la protección de datos”; informar sobre “qué entidad asumirá la responsabilidad de revisar y resolver recursos relacionados con el acceso a la información y la protección de datos personales”, y cómo “se asegurará que esta entidad sea autónoma y no esté sujeta a influencias políticas”.