Sabina Berman responde a la CNDH de Rosario Piedra: “Sólo atendió 1.5% de los reclamos”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La escritora Sabina Berman contestó al comunicado que emitió la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en defensa de la titular Rosario Piedra Ibarra. En la comunicación la CNDH nombró y cuestionó las pruebas de la periodista para sustentar sus opiniones, después de que ella criticara los resultados de la titular en un artículo publicado en El Universal.

A través de su cuenta de Twitter, ahora X, Berman compartió el comunicado de la CNDH agregando su propia respuesta en la que señaló: “Según cifras publicadas por la misma institución, la CNDH de la @RosarioPiedraIb recibió durante el sexenio 82 mil 626 reclamos de personas y sólo emitió 1 mil 270 recomendaciones. Es decir, atendió el 1.5% de los reclamos”.

Lo de menos son los nombres famosos y los adjetivos.… https://t.co/9Avu7YT9rn — Sabina Berman (@sabinaberman) November 19, 2024

Previamente la CNDH había cuestionado a la periodista: "Dice la señora Berman, por ejemplo, que en la Comisión Nacional con Rosario Piedra se defiende al Poder y no a las víctimas. Por lo que, si bien ya no nos sorprende tanta bajeza, sí nos obliga a preguntarle frontalmente: ¿De qué habla? ¿Dónde están sus pruebas? ¿Las tiene? Y si es así, que las presente, no que busque presionar narrativas fantasiosas surgidas, como otras tantas, de sus filias y sus fobias, pero no de la realidad", escribió el organismo.

En la respuesta del organismo también se aludió directamente a Berman acusándola de mantener “estrechos vínculos con intereses políticos y económicos de corte conservador, justo con los que ahora se hacen una sola voz para desvirtuar los avances logrados durante la gestión de Rosario Piedra al frente de la CNDH”

Ante ello Berman, voz afín al partido de Morena, cuestionó qué buscaba la CNDH al dirigirse a ella de una forma tan directa y personal.

“Lo de menos son los nombres famosos y los adjetivos. Importa una Comisión que proteja los derechos de la gente de a pie ante la enorme fuerza del ejército, la Guardia Nacional y las policías. Si el dato es falso, que la señora Piedra lo corrija. Si es verídico, que lo expliqué. Y si no, ¿para qué ataca a una civil? ¿Para ejemplificar cómo usa la fuerza de una institución del Estado contra una periodista?”

Por último, la periodista remató: “Tendré que pedir amparo ante la CNDH contra usted y su CNDH, a ver qué hace”.

Diversas asociaciones y organizaciones de la sociedad civil, así como defensores de derechos humanos como Centro Prodh, la Asociación Movimiento Nacional por la Salud, y el Observatorio Designaciones, se han manifestado en contra de la reelección de Rosario Piedra Ibarra al frente de la CNDH.