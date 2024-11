Se decidirá este jueves si se aplaza la elección de jueces: Fernández Noroña

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, anunció que mañana jueves 21 de noviembre tomarán la decisión de si aplazan 90 días la elección de jueces, magistrados y ministros, como solicitó el Instituto Nacional Electoral por el retraso de dos meses provocado por las suspensiones otorgadas por jueces federales.

El senador por el Partido del Trabajo dijo que hablará con la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, para preguntarle si “a marchas forzadas” pueden realizar la elección prevista para el 1 de junio del 2025.

"Ayer recibimos una petición del órgano electoral planteándonos que durante 60 días han estado detenidos por los recursos que se habían presentado y que fueron muy obedientes. Entonces ya el Tribunal Electoral dijo, obvio, nada puede detener el proceso electoral y entonces ellos plantean que hay esta necesidad. Lo estamos evaluando, lo determinaríamos mañana.

"Es una petición del órgano electoral, tú no puedes decir, se desecha ya. Lo estamos evaluando. En hecho buscaré a la consejera presidenta, que por cierto ella no es de los consejeros, para ver si a marchas forzadas puede salir en el plazo previsto. No es recomendable que pospusiéramos un par de veces la elección”, detalló.

El legislador afirmó que el Poder Judicial es el que se empeñó en "descarrilar” el proceso de elección, ya que ellos otorgaron los amparos, por lo que el INE pide la prórroga.

"Aquí es importante decirlo, ha sido el Poder Judicial el que está empeñado en descarrilar el proceso de elección de los programas legisladoras, porque el INE está pidiendo dos meses debido al cúmulo de amparos generados cuando estaban en paro”, detalló.