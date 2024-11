ICA ahorca a proveedoras: adeuda 90 mdp por insumos para Tren Maya y otros megaproyectos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La constructora ICA adeuda alrededor de 90 millones de pesos a tres empresas que subcontrató para la realización de trabajos en el Tramo 4 del Tren Maya.

Las empresas afectadas son Construcciones Peñascos, ICAPSA Infraestructura de Desarrollo y Kypcon Ingenieros Civiles.

Dichas empresas emplean a unas 250 personas que se han visto afectadas por el impago que llevó a las mencionadas firmas a cumplir con sus obligaciones laborales.

En mayo de 2020, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) adelantó que el tramo 4 sería adjudicado a ICA, la compañía que dirige Guadalupe Phillips, debido a la concesión que ya ostentaba y que aún tenía vigencia de 30 años en la carretera Kantunil-Cancún.

Consentida de todos los sexenios desde el de Miguel Alemán, la firma cuyo expertís es la infraestructura, recibió la asignación para construir la vía férrea del Tramo 5 Sur del Tren Maya. Así, luego de los trabajos, el corte de listón se llevó a cabo desde diciembre de 2023 y septiembre de 2024, respectivamente.

Sin embargo, aunque durante la edificación se presumió el número de empleos que se generaron tanto por la vía directa como indirecta, cientos de colaboradores de Construcciones Peñascos, ICAPSA Infraestructura de Desarrollo y Kypcon Ingenieros Civiles, encaran problemas de liquidez, retrasos en la nómina, dificultades para cubrir prestaciones y aguinaldos, recortes de personal, solicitud de créditos bancarios y acreedores molestos, como resultado del adeudo en crecimiento, así como de la respuesta omisa de las filiales implicadas.

De acuerdo con el testimonio y las documentales entregadas al reportero por representantes del consorcio “Empresarios afectados por ICA y sus filiales” que integran las tres quejosas, se ha intentado establecer comunicación en repetidas ocasiones tanto con miembros de las filiales como con ICA directamente para la liberación de las facturas correspondientes, sin que a la fecha haya respuesta, ya sea por vía telefónica o correo electrónico.

A ICAPSA, ICA y filiales le deben más de 4 millones 226 mil pesos; a Kypcon no le han pagado más de 23 millones 118 mil pesos, y a Construcciones Peñascos le adeudan más de 61 millones 955 mil pesos; como resultado, la última de ellas ya tiene tres procesos legales abiertos.

El primero de los procesos se inició en el Juzgado Vigésimo Sexto Civil de Proceso Oral, con número 521/2024 contra Desarrolladora de Infraestructura Puerto Escondido, firma que no habría cubierto 9.1 millones de pesos; el segundo en el Juzgado Vigésimo Noveno Civil de Proceso Oral, bajo la carpeta 522/2024, contra Holding Prefabricados por 7.4 millones de pesos; mientras que el tercero es identificable con el número 585/2024, dentro del Juzgado Cuadragésimo Cuarto Civil de Proceso Oral por más de 45 millones de pesos.

Según se detalla, los expedientes se encuentran en etapa de emplazamiento, pero debido a que los domicilios administrativos señalados por ICA y sus filiales ya no existen desde hace seis meses, se solicitó a través de los respectivos juzgados una búsqueda y localización de las nuevas direcciones, no obstante, hasta que existan dichos informes no se podrá continuar con las querellas.

Aunque el resto de afectadas aún no recurre a estas instancias, desde Kypcon adelantan que ya se integran los respectivos expedientes para acudir ante las autoridades y se analiza la posibilidad de bloquear alguna de las obras que erige la firma dirigida por Phillips Margain.

Además del Tren Maya, ICA ha colaborado en obras emblemáticas del sexenio recién concluido como la Refinería Olmeca Dos Bocas y el Puente Vehicular Nichupté, cuyo término sigue pendiente y los costos se han elevado a doble dígito, respecto al monto inicial.

En Compranet, ICA Constructora de Infraestructura e ICA Constructora suman 17 contratos de 2020 a la fecha por 45 mil 180 millones de pesos, el grueso de ellos correspondientes al mandato recién culminado, con el monto más oneroso registrado en 2020, cuando los acuerdos totalizaron en 26 mil 224 millones de pesos. Mientras que a nivel estatal se reportan 16 convenios por 10 mil 166 millones de pesos, de 2020 a la actualidad.

En cuanto a Hidroeléctrica La Yesca solo refleja un acuerdo en el sistema de compras públicas por 62 millones 264 mil pesos (2015); Constructora El Cajón tiene tres contratos que suman 446 millones 042 mil pesos (2019); mientras que Península Maquinaria y Equipo Pesado, Desarrolladora de Infraestructura Puerto Escondido y Holding Prefabricados no tienen ningún contrato público.

Otros adeudos e irregularidades

Además del millonario adeudo que golpea a “Empresarios afectados por ICA y sus filiales”, en las últimas semanas la presidenta Claudia Sheinbaum recalcó en la tribuna matutina el atraso que implica a la compañía en proyectos del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, ante lo cual la titular del Ejecutivo informó que, durante una reunión sostenida con sus representantes, revisó que realmente estuvieran interesados en su desarrollo.

En julio pasado, miembros del Consejo de Administración de Operadores del Caribe exigieron a ICA que cubriera los servicios prestados en los trabajos del Puente Nichupté, luego de tres meses de demora.

Asimismo, en lo que va del año también hay reclamaciones a nivel estatal, por ejemplo, el realizado por Comedco por la cancelación del contrato para conectar al Tren Maya con el Aeropuerto Internacional de Cancún; además del retraso de más de medio año en Querétaro para culminar el Paseo 5 de febrero, lo que detonó que el gobierno local evaluara si se permitiría a ICA participar en próximas obras.

Las quejas contra Ingenieros Civiles Asociados también fueron expuestas a mediados de 2023, fecha en que se cumplieron ocho años sin que pagara a Energéticos Internacionales (Energex), a pesar de las sentencias judiciales que lo obligaban a reconocer la deuda, cuyo monto fue calculado en más de 22 millones de pesos, tras tomar en cuenta los intereses moratorios.

En el haber de la firma también está la colaboración con Carso y la Francesa Alstom en la edificación de la Línea 12 del Metro capitalino, cuyo colapso en la estación Olivos provocó decenas de muertos en mayo de 2021; aunado a que enero de 2022, López Obrador expuso en la conferencia mañanera que ICA fue beneficiaria de condonaciones de impuestos por más de 7 mil 800 millones de pesos, correspondientes a los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, lo que la colocó en el top 5 entre las favorecidas.