“No estamos de acuerdo en que se trate a los migrantes como criminales”: Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “Evidentemente no estamos de acuerdo en que se trate a los migrantes como criminales”, reiteró la presidenta Claudia Sheinbaum a las constantes amenazas de Donald Trump, presidente electo de Estados Unidos, sobre deportar a migrantes.

Agregó que “para eso existen las instituciones de justicia en cualquier lugar del mundo”, recordó uno de los llamados que ha hecho en torno a la importancia del trabajo de las y los migrantes, en especial, mexicanas.

“Y lo tenemos cuantificado y lo vamos a presentar en su momento, públicamente y cuando tengamos las reuniones con el equipo del presidente Trump, de la importancia del trabajo que realizan las y los mexicanos en Estados Unidos”.

La información será sobre cuántos recursos pagan en impuestos; el trabajo que realizan, que es, destacó, de primera; la necesidad de esas trabajadoras en Estados Unidos.

“En caso de que hubiera deportaciones nosotros vamos a recibir a las y los mexicanos, y tenemos un plan para ello, pero vamos a trabajar, previo a ello, en demostrar que no tienen por qué deportarse a nuestros connacionales que están del otro lado de la frontera que, al contrario, benefician incluso a la economía de los Estados Unidos”.

Dijo que sostiene reuniones para definir los temas a tratar con el presidente electo Trump, en caso de que se pueda antes o ya que esté en el cargo, entre esos: comercio, migración, seguridad, cuestiones culturales y de amistad, desde luego el tratado comercial.

“Todavía no hay una reunión, pero esperamos que se pueda dar para poder mostrar toda esta información, porque a veces con una frase que no tiene un sustento se acusa, por ejemplo, a las y los mexicanos en Estados Unidos”.

También habló de fortalecer a los consulados, “porque he leído por ahí que dicen que ‘la presidenta y su equipo no están preparados’. No, sí tenemos un plan, estamos preparados y en su momento, cuando sea propicio, vamos a hacer estas conversaciones con el equipo del presidente Trump”.