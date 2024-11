"Ha habido encuentros entre los grupos criminales directamente con la autoridad": Rubén Rocha Moya

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, aseguró que han logrado avanzar en cuestiones de violencia en el estado, porque “ha habido encuentros entre los grupos criminales directamente con la autoridad, eso se ha reducido un poco pero ahí están”.

“Mientras no amanezcamos con la noticia de que se encontró… hubo gente que reportó que por ahí andaban civiles armados, mientras eso no ocurra es que lo tenemos presente, por eso no queremos hablar de que las cosas se han terminado, hemos logrado avanzar mucho, ya tenemos el 89% de las escuelas funcionando”, agregó.