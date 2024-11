Jueces: “sospechoso”, el incremento de aspirantes en comités del Ejecutivo y Legislativo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Jueces federales calificaron de sospechoso el incremento repentino en las inscripciones de participantes en la elección del Poder Judicial ante el Ejecutivo y Legislativo y pidieron transparencia en la muestra de datos respecto al tema.

Luego de que se registraron solamente 3 mil 805 aspirantes ante el Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación (PJF), pero que hubiera un incremento repentino en las inscripciones ante los comités del Ejecutivo y Legislativo (18 mil 447 y 11 mil 904 aproximadamente), durante la conferencia matutina del Poder Judicial de la Federación (PJF), la magistrada Julia María del Carmen García González opinó que el mejor adjetivo para describir esto es sospechoso.

“El único comité de evaluación que está pidiendo un examen, es el propio del Poder Judicial de la Federación, y por eso también se pudiera explicar por qué tiene tan poca gente. Acá va a haber un examen de selección que se espera con la rigurosidad propia de quienes accedimos al cargo a través de un concurso de oposición. Los otros poderes incluso estuvieron invitando a las juventudes recién salidas de la escuela sin mayor experiencia jurisdiccional a que se inscribieran”, dijo.

Agregó que esperan que se transparenten los datos de registro de los comités del Ejecutivo y Legislativo, ya que es necesario que la información se haga pública para poder constatar que los participantes efectivamente están cumpliendo con los requisitos mínimos para participar en la elección.

Lagunas

Por su parte, el magistrado José Rogelio Alanís García explicó que la reforma al Poder Judicial presenta varias lagunas, y que una de ellas es, precisamente, que no establece una consecuencia jurídica en caso de que no se junten las personas candidatas para cada uno de los cargos.

“Efectivamente esto va a implicar un problema importante. Tal vez por eso los otros dos poderes han, de una manera muy poco creíble, establecido que si en la semana había mil aspirantes y no cumplían esta cantidad de personas necesarias para que la elección pues tuviera viabilidad, pues de repente aparecen otras 17 mil personas en dos días, y esto sucede también al parecer en el legislativo y no tenemos ninguna transparencia. Pareciera, aunque no podemos decirlo con certeza, que estos números se están haciendo precisamente para que haya esa viabilidad, sabiendo ellos que tienen esta laguna”, comentó.

Además, el magistrado puso en duda la calidad en la impartición de justicia que habrá por parte de las personas que resulten elegidas, ya que considera que muchas no cuentan con las capacidades suficientes, los conocimientos y la experiencia necesaria para desempeñar el cargo, lo que se obtenía empezando desde abajo en la carrera judicial.

Espera que se hagan públicas las listas para poder verificar quiénes efectivamente se han inscrito y poder revisar si cumplen con los requisitos mínimos para ser considerados contendientes. Igualmente, dijo que el hecho de que esté continuando el proceso electoral implica la violación flagrante de suspensiones de amparo.