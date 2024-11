Exconsejera jurídica de Ebrard critica la reforma judicial por esta razón

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La integrante de Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas (CEDAW, por sus siglas en inglés), Leticia Bonifaz Alfonzo alertó sobre las dificultades para las víctimas para litigar sus casos como una secuela de la supremacía constitucional recientemente aprobada por el Congreso mexicano.

Durante su participación en el conversatorio “Madres luchando por la verdad y la justicia”, organizado por el Colegio de México, como parte de la conmemoración de Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la también exconsejera jurídica del Distrito Federal durante el gobierno de Marcelo Ebrard, Bonifaz Alfonzo se declaró “pesimista” ante la reforma del Poder Judicial, impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, por la incertidumbre de las personas que se encargarán de la impartición de justicia en el país.

Exdirectora general de Estudios, Promoción y Desarrollo de los Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Leticia Bonifaz enfatizó que, ante las reformas impulsadas por la mayoría de Morena en el Congreso, “las posibilidades de defensa se están reduciendo para las víctimas, porque la intención de la supremacía constitucional es evitar que los criterios internacionales se antepongan a la Constitución, y no se sabe hasta dónde va a llegar la afectación”.

Experta en derecho internacional en materia de derechos humanos, Bonifaz Alfonzo, recordó que gracias a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), es que el caso de Mariana Luna Buendía, víctima de feminicidio en junio de 2019, “fue atraído por la SCJN y ordenar que se hiciera una revisión directa con perspectiva de género”.

La sentencia que obliga a las autoridades ministeriales a integrar carpetas de investigación por feminicidio en casos de muertes violentas de mujeres, aun cuando se hayan considerado como suicidios o a causa de accidentes, gracias a que se incorporó “el contexto internacional, es una de las cosas que ya no se van a poder hacer” con las reformas consumadas por la mayoría de Morena en el Congreso.

“He pasado por muchos estados de ánimo, pero no podría dar un mensaje de esperanza, sino fuera por mujeres tan valientes como doña Irinea Buendía (madre de Mariana Lima), pero en frío, las cosas no son nada halagüeñas, persiste la incertidumbre sobre el proceso de elección de jueces, no sabemos ni de qué calidad ni en qué condiciones se estará reestructurando el Poder Judicial”, sostuvo Leticia Bonifaz Alfonzo.