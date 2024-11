Pedro Haces promete apoyar reforma laboral de 40 horas, pero con reservas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El diputado Pedro Haces Barba afirmó que está a favor de la reforma de reducción de 40 horas laborales, pero con la reserva de que quien quiera trabajar más tiempo pueda hacerlo.

En entrevista en la Cámara de Diputados, el diputado morenista afirmó que él subirá a tribuna para apoyar la reforma, pero con la reserva de que cualquier persona que quiera trabajar más lo pueda hacer, ya que, afirmó, hay mucho joven en el país.

“Hay mucho joven, hay mucha mujer. Vamos a impulsar las 40 horas. Y yo subiré a tribuna a impulsar las 40 horas. Pero también hay que dejar esa ventana. Que quien quiera trabajar más, que lo pueda hacer. “Si tienes todavía la capacidad, todavía tu cuerpo tiene la movilidad, tú no vas a trabajar porque tu familia viva mejor si tú trabajas más. Entonces, sí voy a impulsar lo de las 40 horas, dejando esa ventana”, detalló.

Asimismo, el líder sindical afirmó que luego de que termine su periodo al frente de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), luego de ser reelegido el lunes 25, por otros seis años, se retirará de la vida sindical, pero no de la política.

“Entonces sí me voy a ir del sindicalismo en seis años, pero no de la política. En la política vamos a seguir haciéndolo. Desde mi país, desde mi trinchera, desde donde yo esté. Pero en el sindicalismo tenemos que darle paso a las nuevas generaciones. No más líderes que ya no puedan caminar y ahí siguen chingando”, detalló.