Sheinbaum aceptó detener la migración a través de México: Trump

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta Claudia Sheinbaum aceptó detener la migración a través de México, aseguró Donald Trump.

En la red Truth Social, el futuro mandatario estadunidense dio su versión de la charla telefónica que sostuvo este miércoles con la mandataria mexicana, quien había informado de ella horas antes en su cuenta de X.

“Acabo de tener una conversación maravillosa con la nueva presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo. Ella estuvo de acuerdo en detener la migración a través de México y hacia los Estados Unidos, cerrando así de manera efectiva nuestra frontera sur”, publicó el magnate neoyorquino.

“También hablamos sobre lo que se puede hacer para detener el flujo masivo de drogas a los Estados Unidos y también el consumo de estas drogas en los Estados Unidos. ¡Fue una conversación muy productiva!”, dijo Trump.

En un segundo posteo remató:

“México impedirá que la gente pase por nuestra frontera sur, con efecto inmediato. ESTO CONTRIBUIRÁ EN GRAN MEDIDA A DETENER LA INVASIÓN ILEGAL DE LOS ESTADOS UNIDOS. ¡¡¡Gracias!!!”.

