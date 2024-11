Sheinbaum presenta consejo asesor para el desarrollo económico y relocalización

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El gobierno federal presentó el Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización (CADERR), conformado por 15 empresarias, en su mayoría mujeres, que, en medio de las declaraciones del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, hay quienes consideran que no cumplirá su amenaza.

“Esta política del presidente Trump, que no sabemos si es política o es amenaza porque ya sabemos cómo actúa muchas veces, es una política inflacionaria al 100 por ciento en su país (…) Somos el socio más importante que tiene Estados Unidos, es un socio que no va a dejar ir porque no le conviene”, afirmó Gina Diez Barroso Azcárraga, Ceo De Grupo Diarq.

La empresaria habló también de los amagos en torno a las deportaciones, “no sé qué tan masiva piense hacerla”, que es erróneo porque se trata de personas con altos niveles de preparación. “México dejó de ser la maquila, para ser fabricación de alto nivel. Entonces, tenemos la capacidad de fabricar de alto nivel, de competir con el mundo y de exportar a donde queremos exportar”.

Sugirió que no se ocupen tantas preguntas sobre la amenaza de los aranceles, “que lo vieran como algo todavía en las nubes hasta que se acabe de negociar con los gobiernos” y hasta que la presidenta Claudia Sheinbaum declare en qué terminó ese diálogo, “porque a ellos no les conviene (…) tampoco creo que van a hacer lo que están amenazando, en mi opinión”.

Guillermo Vogel, vicepresidente del Consejo Directivo de Tenaris, expuso que “lo que vemos es que China le ha venido ganando espacio muy fuertemente a lo que es Norteamérica, a lo que es Estados Unidos. El comercio, por ejemplo, la participación en las exportaciones al mundo a Estados Unidos, de 2000 a 2020, se ha caído a casi un 30 por ciento; la de China se ha doblado”.

Por esa razón, consideró si se ve “un poquito hacia adelante, Estados Unidos nos necesita como un socio importante para poder enfrentar a China. Necesitamos ser aliados, necesitamos ser socios”.

Añadió que “este esquema de aranceles lo que haría es que le restaría mucha competitividad a Estados Unidos en sus exportaciones hacia el mundo, que lo que necesita es al revés; porque cuando vemos el efecto geopolítico de que China va tomando cada vez mayor participación comercial, va tomando mayor participación geopolítica en los países que tiene”.

Los esfuerzos se deben enfocar, en suma, a cómo fortalecer a Norteamérica para enfrentar a China y recordó que México importa de China 120 mil millones de dólares; Estados Unidos, 460 mil millones de dólares; y Canadá, 60 mil millones de dólares.

“Si realmente se llegara a implementar esto de los aranceles, para Estados Unidos sería ´darse un balazo en el pie´. Yo creo que Estados Unidos tiene la sabiduría y nosotros tenemos la capacidad, y vamos a trabajar muy de la mano con el gobierno, para ir adelante y tomar este beneficio para toda Norteamérica, pero estamos trabajando en eso. Ayer la US Chamber, por ejemplo, sacó ya un desplegado en donde dice: `Hay que trabajar en fentanilo, hay que trabajar en migración, pero los aranceles no son la respuesta´”.

Hacia México se tiene también un plan de desarrollo que se presentó con el consejo asesor para el cual la presidenta Claudia Sheinbaum afirma que se adelantará a “no es solamente esperar que el mercado haga su trabajo, no es solamente las inversiones que haga el sector público”, sino que represente bienestar para las y los mexicanos, que incluirá sustentabilidad y aumentos salariales.

El CADERR está coordinado por la empresaria Altagracia Gómez Sierra quien indicó que solo el 17 por ciento de la inversión en el país es extranjera; el 83 por ciento de la inversión la hacen empresarios nacionales.

“Somos partes de cadenas globales, las vamos a fortalecer porque además el T-MEC, la estabilidad de los Tratados de Libre Comercio en el mundo las dan las empresas que son inversionistas de largo plazo, no necesariamente los altibajos que hay con gobiernos que van y que vienen en los países, en distintos países”.

Este CADERR está vinculado con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y otras cámaras del sector privado que tienen la base de los polos de bienestar, con la construcción de 100 parques industriales desarrollados de acuerdo a los diversos sectores y con el aprovechamiento de los recursos naturales de las diferentes regiones del país.

Entre los planes está la edificación de viviendas, escuelas, carreteras y otras obras de infraestructura.

“Es un plan integral del país en donde evidentemente el gobierno desempeña un papel prioritario de conducción, pero el trabajo que va a desarrollar este Consejo, evidentemente con las secretarías, es impulsar los distintos proyectos del país que forman parte de esto que llamamos el Plan México”, afirmó la mandataria federal.

Derivado de esas acciones y de potenciar las cadenas productivas para sustituir importaciones y promover las fabricaciones hechas en México, buscan que se logre un crecimiento económico estimado de 2.5 por ciento.

La creación del CADERR, enfatizó, es una muestra de que en México el sector empresarial y el gobierno “están de acuerdo de una cosa: en sacar adelante a México y en abogar para que no haya aranceles, ya que esta medida afecta a las empresas estadounidenses y canadienses y a los pueblos”.

Altagracia Gómez aseguró que este consejo tiene la principal tarea de promover y aterrizar la Estrategia Nacional de Relocalización, además de concretar inversiones, generar empleo y promover el desarrollo regional.

Expuso las 10 acciones que van a privilegiar:

1. Plantear proyectos, esquemas de inversión mixta e infraestructura para fortalecer los corredores industriales y Polos de Bienestar.

2. Desarrollar proveeduría local/regional con micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes) fortaleciendo capacitación, crédito y canales de comercialización directa.

3. Mejorar y visibilizar prácticas de sostenibilidad.

4. Incrementar los montos de inversión y exportación.

5. Duplicar programas de educación dual, certificaciones y carreras técnicas.

6. Incrementar registro de patentes.

7. Colaborar en el impulso de medidas y acciones que permitan reducir 50 por ciento el tiempo de inversión mediante la simplificación de permisos y trámites y digitalización.

8. Potenciar programas de banca de desarrollo para Mipymes, proveedoras y exportadoras.

9. Analizar y sugerir aranceles a productos terminados, y progresivamente a componentes y materias primas en beneficio de inversiones y proveeduría local y regional.

10. Ser instancia de enlace entre la Administración Pública Federal y los sectores económicos del país para dar seguimiento a la cartera de inversiones privadas.

Entre los objetivos para 2030 está incrementar al menos en 10 por ciento el contenido local y regional de las exportaciones de la industria; liderar la primera misión 100 por ciento latina al espacio de la mano de la astronauta mexicana Katya Echazarreta; la integración del motor completo hecho en México; y colocar el primer el satélite 100 por ciento mexicano.

Además de Altagracia Gómez, el CADERR, está conformado por: Gina Díez Barroso Azcárraga, presidenta y directora general de Diarq Holding; Myriam Guadalupe De la Vega, presidenta y directora de Almacenes Distribuidores de la Frontera S.A de C.V.; Blanca Treviño de Vega, presidenta y directora ejecutiva de Softtek.

También por María Elena Gallego, presidenta y directora general de Grupo Collectron International Management, Inc.; Concepción Miranda, empresaria originaria de Aguascalientes y directora general de Miraplastek; Tamara Caballero, primera mujer en la historia de la institución en ser CEO de Multiva y es la única mujer directora general de un banco en México; Ana María Macías, directora de MAJA Consulting Group S.A. de C.V..

Así como por Rodrigo Herrera Aspra, fundador de Genomma Lab; Antonio del Valle Perochena, quien preside el Consejo de Administración de KALUZ; José Chapur Zahoul, presidente de The Palace Company; Eduardo Tricio Haro, presidente del Consejo de Administración de Grupo Lala y presidente del Consejo del Grupo Industrial Nuplen; Raúl Gutiérrez Muguerza, presidente del Consejo de Administración de Grupo DEACERO®; Juan Domingo Beckmann, CEO de José Cuervo y Armando Garza Sada, quien fue presidente del Consejo de Alfa S.A.B de C.V.

Otras de las cámaras participantes son la American Chamber México, el Consejo de Empresas Globales y Asociación de Bancos de México. Los y las empresarias representan a los sectores energético, turístico, de infraestructura, electromovilidad y automotriz, química, financiero, de construcción, dispositivos médicos y farmacéutica, comercio, educación, electrónica, logística, agroindustria, tecnologías de la información, textil y minería.