“El Canelo” anunció una clase masiva de box y lanza mensaje a los jóvenes en la mañanera (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– De sorpresa, el boxeador Saúl “El Canelo” Álvarez llegó al finalizar la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum, en Palacio Nacional, le llevó unos guantes blancos, anunciaron una clase masiva de box y expusieron al deporte como un mensaje de paz para los jóvenes.

La mandataria federal anunció la sorpresa al inicio de una de las conferencias más breves de las que lleva su gobierno. Se trató del boxeador jalisciense quien al salir agradeció el recibimiento, deseó “felices fiestas” y remató: “Muchas gracias por emocionarse al verme”.

La clase masiva de box la planean de manera simultánea en todos los municipios del país y será el próximo 6 de abril.

Queremos que en los municipios, los y las presidentas municipales se sumen, que las y los gobernadores se sumen y que ese día, así como fue en el Zócalo de la Ciudad de México, que se puso la bandera de México con los colores al mismo tiempo que se hizo la clase de box, esté en cada plaza del país y para eso nos tenemos que preparar”, anunció la mandataria federal.

El gobierno busca que “El Canelo” haga promoción de este acto: “Siempre un mensaje de aliento a las y los jóvenes es algo que se lleva en el corazón”, dijo la doctora Sheinbaum Pardo.

Foto: Eduardo Miranda

La prensa pidió a Canelo un mensaje para los jóvenes, en especial para los de Sinaloa que vive una situación de violencia que se ha detonado en los últimos tres meses. El boxeador respondió:

“Primero que nada es desde sus padres, viene desde ahí, pero es el deporte es muy importante para poder salir de eso. En lo personal vi muchos muchachos que se drogaban y estaban perdidos y tienen totalmente otra vida muy diferente y creo que impulsar el deporte es algo muy importante y confiamos en que así será y así que nada decirles eso que busquen cualquier deporte que les llame la atención porque eso es muy sano para todos”.

En torno a una campaña con ese propósito, el pugilista afirmó que “si es para ayudar a la gente, si es apoyar a México, a los jóvenes, siempre el poner mi granito de arena siempre voy a estar ahí al 100 por ciento”.

También expresó su gusto por su país. “Siempre me pone muy feliz y de buenas porque me recuerda muchas cosas y siempre para mí es un honor el poder pensar en tener una pelea en México”.

Mauricio Sulaimán, presidente de Consejo Mundial de Boxeo, felicitó a la mandataria mexicana por ser “una campeona de las mujeres, del mundo, la campeona de la paz y todo inició hace muchos años porque cuando tuvimos nuestra convención anual, abrió ante todo el mundo y desde ese momento se llevó todos los miembros del consejo mundial de 178 países un pedacito de Claudia y en su corazón”.

Enseguida pidió escalar la anterior clase masiva en el zócalo, cuando se rompió el récord Guinness, enseguida entregaron a la presidenta “unos guantes blancos de la paz y pedirle que nos apoye para hacer otra clase, pero a nivel nacional. Estamos hablando con Miguel Torruco, la Conade, con todos los gobernadores para que en una plaza simultáneamente en todos los estados estemos juntos por el deporte”.

Sulaimán afirmó que “El Canelo ha llevado a nuestro México por todos los rincones del mundo, cuando se habla del boxeo, de México, se habla del Canelo y ahora se habla de nuestra campeona Claudia Sheinbaum. Agradecimiento por siempre estar al pendiente de los jóvenes, el deporte es el mejor medio para una vida digna, saludable, para estar afuera de las calles y el consejo mundial de boxeo nos unimos a todos los programas que durante estos seis años podamos apoyar”.

Al abordar el boxeo femenil, el presidente del Consejo destacó que el que se da en México es el mejor a nivel mundial, “Canelo me estaba comentando que está armando su empresa para promover el talento. Hay muchísimas mujeres que lo único que necesitan es una oportunidad. Canelo siempre de manera muy calladita le regresa al boxeo mucho de lo que él ha recibido”.

Foto: Eduardo Miranda

De estos encuentros femeniles, resaltó que “hoy en Cancún, Lulú Juárez contra la niña Gómez van por el título mundial minimosca, dos mujeres todas las semanas están representando el boxeo y creemos en el poder de la mujer”.

“El Canelo” Álvarez se pronunció por “apoyar el deporte siempre, sea quien sea, siempre voy a estar apoyando”, y al consultarle si haría en específico para el pueblo de Sinaloa que tiene condiciones complicadas, no respondió, pero buscó ceder a la presidenta la respuesta quien habló de convertir esta disciplina en un mensaje de paz, en especial para los jóvenes.

“Con Mauricio quedamos de vernos el viernes y dije por qué no vienen a la mañanera primero a que pueda El Canelo dar un mensaje a todas y todos los jóvenes mexicanos mexicanas y ahora nos vamos a poner de acuerdo en cómo vamos a colaborar no solamente en la propia disciplina y lo que requiere, sino que esta disciplina se vuelva un mensaje de paz en todo nuestro país”.

Del boxeador destacó que “pone en alto el nombre de nuestro país, además él es un hombre muy completo, he tenido el gran privilegio de poder platicar con él varias veces y en estas pláticas he conocido al hombre más allá del boxeador, del deportista y es un hombre muy completo en el sentido de no solamente la disciplina, la excelencia que tiene en su trabajo deportivo, sino que tiene muchos valores, que los transmite no solamente a su familia sino a todo el pueblo de México”.

La jefa del Ejecutivo Federal recordó la importancia de los centros como los llamados “Pilares” que en la Ciudad de México instalaron 300 instalaciones, además de escuelas como el Bachillerato Tecnológico de Educación y Promoción Deportiva (BTED), en Tepito, en la capital del país, para convertir al box en una disciplina.

Foto: Eduardo Miranda

Casi para retirarse todos, Mauricio Sulaimán pidió:

-“¿Qué le parece si nos pone el primer ejercicio ahorita?”

-Ya no me acuerdo, respondió “El Canelo”-

La presidenta atajó:

-A la siguiente lo preparamos con...

-Haz un sparring, pidió alguien de la prensa y el boxeador respondió:

-¿Contigo?

Esta provocación generó la risa de la presidenta quien buscó terminar con la escena: “Mejor lo preparamos para estar bien entrenados, ¿les parece?”. Al final la presidenta se tomó una foto con el pugilista y se despidieron.