SCJN homenajea al ministro Luis María Aguilar Morales

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) homenajeó al ministro Luis María Aguilar Morales, pues el próximo 30 de noviembre dejará de ser máximo juez constitucional tras cumplir con su mandato.

En una Sesión Pública Solemne, ministras y ministros rindieron homenaje al ministro Luis Aguilar, quien concluirá su encargo constitucional de 15 años como integrante del Alto Tribunal. Por tal motivo, a través de un video, se mostró la trayectoria profesional que recorrió el ministro a lo largo de su vida.

El ministro Aguilar, inició su carrera en el Poder Judicial Federal el 15 de octubre de 1968 como taquimecanógrafo en el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. Con el paso del tiempo, ocupó diversos cargos, entre ellos, juez de Distrito, magistrado de Circuito, consejero de la Judicatura Federal y finalmente ministro de la SCJN. Así, entregó más de 55 años de su vida a la justicia.

“Les agradezco a todos su generosidad, su amistad, su calidez, a las palabras de Jorge que me emocionan muchísimo; a personas como Bertha Fernández que me ha acompañado ya 36 años en esta labor, en muchos de los puestos que he ocupado aquí; y, en fin, a todo el Poder Judicial de la Federación, porque yo siempre lo digo con convencimiento, todos somos compañeros, todos somos compañeros, a unos nos toca una función, a otros les toca otra responsabilidad, pero finalmente todos construimos este edificio que es el Poder Judicial de la Federación, cuya gran relevancia es defender los derechos humanos de todas las personas”, comentó.

Asimismo, se dirigió a sus compañeras y compañeros ministros. Les dio unas palabras de agradecimiento a cada uno, haciendo énfasis en el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo y en la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández, por que estuvieron muy involucrados en la organización de su despedida. La presidenta Norma Piña, le dedicó unas palabras en la develación de placas del "Premio a la Igualdad: Reconocimiento Iberoamericano de Sentencias con Perspectiva de Género", que tuvo lugar igual el día de hoy, y en el que al ministro Aguilar también se le reconoció por su trabajo en la elaboración de los dos proyectos reconocidos.

“Querido Luis, el día que llegué a esta Suprema Corte, me abriste sus puertas en tu calidad de presidente, el día que el Pleno eligió su presidenta, me tomaste la protesta correspondiente en tu calidad de decano, y hoy tengo el honor, en mi calidad, no sólo de compañera, sino de amiga, de despedirte y darte mi más cálido reconocimiento” dijo la presidenta.

Por su parte, en un discurso más personal y extenso, el ministro Pardo Rebolledo dirigió el mensaje de despedida, donde señaló que su compañero siempre mostró una actitud respetuosa y constructiva en el Pleno. Destacó su disposición a escuchar, argumentar y construir consensos en beneficio de la justicia.

Reconoció su papel como un defensor de la independencia judicial y los principios éticos, valores imprescindibles en tiempos de transformación del sistema de justicia, y enfatizó que el legado del ministro Aguilar como juez constitucional perdurará como un ejemplo de dedicación, dejando una huella indeleble en la justicia mexicana.

“Sin temor a equivocarme, puedo afirmar que Luis María Aguilar fue siempre fiel a su palabra y que mostró en todo momento, integridad, inteligencia y valentía para actuar acorde a sus principios y valores, eligiendo en cada fallo y en cada acción de su vida, la decisión que consideró más justa.

“Hoy despedimos a un juez constitucional, pero no a su ejemplo, gracias señor ministro por su servicio por su compromiso y por su legado, su nombre quedará inscrito como un baluarte incansable de la independencia judicial y como un exponente de los principios que deben guiar el quehacer público, los que apreciamos aún más en estos tiempos ante la inminencia de una transformación radical que, desde mi punto de vista, hasta ahora lo que genera es incertidumbre y desánimo”, concluyó el ministro Rebolledo.

El ministro Aguilar agradeció al Poder Judicial, comentando que todos y todas desempeñan piezas importantes que construyen el Poder Judicial de la Federación y en la develación de placas que tuvo lugar más temprano, que desde donde se encuentre, seguirá trabajando para que la justicia siga siendo una herramienta para la mejora de la sociedad, especialmente en tiempos de cambio tan difíciles, e invitó a los jóvenes a impulsar estos derechos y a continuar defendiendo la independencia de la judicatura.

“De nuevo agradezco a la gente, al personal que me ha apoyado, a muchos de los que están aquí que los he conocido hace poco y a otros de hace mucho, pero que todos me han ayudado en esta carrera, imagínense a cuántos compañeros del Poder Judicial he conocido.

“He visto con fortuna muchos de ellos como han hecho su carrera y han crecido profesionalmente dentro del Poder Judicial de la Federación, a todos los voy a extrañar muchísimo, ya no los voy a ver tan seguido como antes, espero que no se olviden y cuando vean algún mérito especial en sus vidas espero que lo compartan conmigo”, expresó.