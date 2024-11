Ministro González Alcántara confía en que aún se pueda negociar la reforma judicial con Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Juan Luis González Alcántara, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y autor del proyecto que propone invalidar la elección por voto popular de jueces de Distrito y magistrados de Circuito, declaró al periódico estadunidense The New York Times que su propuesta abre la posibilidad de una negociación con el gobierno morenista para evitar una crisis constitucional.

El ministro presentó un proyecto de resolución en el que considera que la reforma judicial atenta contra la independencia judicial y el principio de división de poderes, y que será discutido por el pleno del máximo tribunal el próximo martes.

González Alcántara Carrancá propone en cambio que permanezca la elección por voto popular de ministros de la Suprema Corte y magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y del Tribunal de Disciplina Judicial.

En una nota publicada el sábado, The New York Times considera que la propuesta del ministro constituye un compromiso de última hora para superar la crisis constitucional provocada por la reforma propuesta por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y mantenida por su sucesora, la presidenta Claudia Sheinbaum.

...Y hoy, para rematar, artículo de más de media pg. en el @nytimes sobre el ministro Juan Luis González Alcántara.



Y la frase lapidaria en el artículo: "The political climate is not amenable for compromising." pic.twitter.com/J1ZMiqWd6m