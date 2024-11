La justicia que se ofrecerá a través de la reforma judicial será de risa: dice un magistrado

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Durante la conferencia matutina del Poder Judicial de la Federación (PJF), jueces federales hicieron un breve análisis de los aspirantes a elección para el poder judicial que se dará por medio de elecciones, donde se resaltó que algunos son afines al partido político en el poder, otros se encuentran ya dentro del poder judicial, pero en puestos donde se comienza desde abajo, y hay otras personas las cuales son totalmente ajenas al ámbito de la impartición de justicia.

Se hicieron públicas las listas por parte del Ejecutivo Federal, donde se inscribieron cerca de 20 mil personas, en estos listados solamente se puede ver el nombre del individuo, el día en que se inscribió y el cargo al que aspira. Ante esto, el magistrado Juan José Olvera López destacó la ausencia de información mínima que existe para poder verificar y hacer un análisis a profundidad sobre el perfil de los aspirantes.

Olvera explicó que hay dos tipos de perfiles que están contendiendo. Los que trabajan en el Poder Judicial en general y los que están fuera del ámbito de la justicia y se enfocó en el caso de los oficiales judiciales que aspiran a ser juzgadores, quienes, asegura, se saltarán peldaños de experiencia y conocimientos necesarios para llegar a serlo.

"Desafortunadamente hay compañeros que pretenden ser jueces y es como si un aprendiz de taller mecánico pretende ocupar el lugar de quien ha tenido años de aprendizaje para ser mecánico. Está claro que abrir esta oportunidad genera un escenario inevitablemente negativo”, declaró.

En cuanto a los perfiles que no están relacionados con la justicia, Olvera calificó a algunos como impresentables, como los que tienen antecedentes criminales y aun así están inscritos para competir. Además, criticó la falta de mecanismos en el Poder Legislativo para garantizar el mínimo de requisitos. A su vez, expuso que un grupo de juzgadores en Guanajuato analizó las listas que hoy son públicas, donde se encontró que hay perfiles de personas que provienen de la administración municipal o estatal, identificados con el grupo en el poder.

“Está claro de que no tiene idea de lo que se trata. Está claro que ninguna relación tienen con el terreno de la justicia y pretenden ocupar el más alto cargo de responsabilidad de la justicia federal en Guanajuato. Pero también está claro que tienen experiencia en las urnas y ese es un escenario claramente negativo también, porque no conocen la sustancia, no conocen la materia a la que van, pero si conocen el camino, y ese es un tema absolutamente negativo en este propósito de la reforma judicial”, aseguró.

Algunos de los aspirantes que han hecho más ruido con su inscripción para competir por un puesto en las próximas elecciones judiciales de 2025, son: Marisela Morales Ibáñez, quien fue titular de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) en el gobierno del expresidente Felipe Calderón Hinojosa. Roberto Gil Zuarth, exfuncionario de Felipe Calderón también. Bernardo Bátiz Vázquez, quien es actual integrante del Consejo de la Judicatura Federal (CJF). María Estela Ríos, exconsejera jurídica del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

También se encuentran, Froylán Muñoz Alvarado, actual magistrado de Michoacán y exdirector de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (Jufed). La magistrada Paula María García Villegas Sánchez Cordero, hija de Olga Sánchez Cordero. Eurípides Flores, el cual fue uno de los representantes del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) ante el Instituto Nacional Electoral (INE). Sergio Javier Molina, quien actualmente es magistrado del CJF.

Además, se encuentran también las actuales ministras Yasmín Esquivel Mossa, Loretta Ortiz Ahlf y Lenia Batres Guadarrama.

Los juzgadores federales continuaron insistiendo que, en efecto, la lista está publicada, pero no hay transparencia en las credenciales para ser juzgador, y que es necesario que se haga una verdadera revisión a fondo, pues en los 11 mil registros puede haber otros duplicados, como ya se han encontrado. Igualmente, hicieron un llamado a que quien aspire a ser juzgador tenga en cuenta todos los escenarios a los que se puede enfrentar como los juicios políticos y otras consecuencias.