En víspera de la elección, Trump amenaza a Sheinbaum con arancel de 25 por ciento (Video)

MADRID (EUROPA PRESS).- El expresidente Donald Trump y candidato republicano a la Presidencia de Estados Unidos prometió este lunes durante un mitin electoral en Raleigh, en el estado de Carolina del Norte, imponer un arancel a las importaciones de México si el Gobierno liderado por la presidenta Claudia Sheinbaum no frena la migración.

"Se supone que (Sheinbaum) es una mujer muy agradable, dicen. No la conozco, pero la informaré antes o después de que si no detienen esta avalancha de criminales y drogas que ingresan a nuestro país impondré inmediatamente un arancel del 25 por ciento a todo lo que envíen a Estados Unidos", aseveró.

El magnate ha asegurado que el plan tiene un "100 por cien de posibilidades de funcionar" y advirtió que aumentará los aranceles progresivamente en caso de que México no cumpla con su demanda, según ha recogido The Hill.

Trump amenaza a México con aranceles del 25% de gana la presidencia, si Sheinbaum no frena el flujo de migrantes



“Si eso no funciona, los subiré al 50, y si eso no funciona los aumentaré al 75 para los tipos duros, y los subiré al 100”.



