“¿Qué estaba haciendo?”: Elon Musk reacciona a los accidentes de Cybertrucks en México

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Elon Musk, dueño de Tesla, reaccionó a las imágenes de un accidente, protagonizado por el modelo Cybertruck, valuado en más de dos millones de pesos, de su compañía Tesla. Los dos accidentes se registraron la semana pasada en la Ciudad de México y en Guadalajara.

La cuenta BigImpactHumans publicó en la red social X las imágenes del accidente en Guadalajara: “Vaya, no tengo idea de qué estaba haciendo la persona que conducía este Cybertruck en México, pero vaya, este choque es una locura. ¡Todos los que estaban en el Cybertruck sobrevivieron! Si esto no demuestra lo seguros que son los Tesla, entonces no sé qué lo hará”.

Musk reaccionó a esta publicación: “Cybertruck es más resistente que una bolsa de clavos”, aseguró.

Cybertruck is tougher than a bag of nails https://t.co/vEHBjSpgE7 — Elon Musk (@elonmusk) November 2, 2024

El primer accidente se registró el pasado 1 de noviembre, en la colonia San Miguel Chapultepec, en la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México. El vehículo de alta gama era conducido por Jorge Adrián Guarneros, un cantante de corridos tumbados, mejor conocido como “El Jhay Pa”, quien colisionó contra el portón de una casa y contra el costado de otra camioneta.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que sus elementos se encontraban realizando recorridos de vigilancia, cuando encontraron los dos vehículos siniestrados. De acuerdo con las autoridades, los efectivos se entrevistaron con el conductor de la camioneta eléctrica de alta gama, quien dijo que llamaría al representante de su aseguradora para que se hiciera cargo de todos los daños causados a la vivienda y a la camioneta estacionada.

El segundo accidente se registró al día siguiente en la Glorieta Colón de Guadalajara, en el cruce de las avenidas Américas y López Mateos de la colonia Italia Providencia, en Jalisco. En la Cybertruck viajaban dos mujeres, de 17 y 18 años de edad, y dos hombres, de 19 y 60 años.

La joven de 18 años fue expulsada del vehículo al momento de la colisión y se le reportó en estado grave, mientras los otros tres ocupantes quedaron atrapados, por lo que Bomberos de Guadalajara tuvieron que utilizar equipo hidráulico para poder sacarlos. De acuerdo con medios locales, todos presentaron múltiples lesiones.